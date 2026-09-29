Villar del Rey aúna historia y cultura con la Fiesta de Las Luminarias y la representación de 'Las Brujas' de Chamizo

La localidad pacense de Villar del Rey celebrará el próximo sábado, 3 de octubre, la tradicional Fiesta de Las Luminarias, un evento que vertebra la historia, la cultura y la participación ciudadana del municipio y que ofrece en el entorno de la Fuente El Pilar una nueva representación teatral de la icónica obra de Luis Chamizo 'Las Brujas'.

Más de 70 vecinos darán vida a esta obra en castúo de Luis Chamizo, en una representación que cumple 23 ediciones en suelo villariego gracias a la implicación de todo el pueblo.

Los detalles de esta doble cita cultural, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Badajoz, se han presentado este lunes en una rueda de prensa en la que la diputada provincial Paqui Silva ha destacado el valor de esta representación teatral, que ha definido como "cultura en mayúsculas".

Asimismo, ha señalado que se trata de "una auténtica joya de nuestra literatura, la única obra dramática escrita íntegramente en castúo que retrata las penurias, la honra y el pulso vital de la Extremadura de los años veinte", al mismo tiempo que ha asegurado que "ancla a la tierra" y "habla de quiénes fuimos para ayudarnos a entender quiénes somos".

'Las Brujas' dará paso a la celebración de Las Luminarias, hogueras construidas por jóvenes durante el verano y destinadas a arder en el Ejido de la Horca la noche del sábado, marcando así el inicio del otoño bajo una tradición cuyos orígenes se debaten entre la quema de malos augurios y la celebración histórica de la Virgen del Rosario.

El alcalde de Villar del Rey, Moisés García Vadillo, ha subrayado al respecto el "enorme esfuerzo colectivo" y la trascendencia que tiene para la localidad mantener viva esta celebración ancestral, destacando una especial implicación este año ya que contarán con cinco luminarias, "muchas más que en años anteriores".

Por su parte, la concejala de Cultura y Festejos, Olga Aldana, ha puesto el acento en el amplio programa de actividades y las novedades de esta edición, dirigidas a que los más jóvenes conozcan las tradiciones y de dónde vienen.

Así, entre los atractivos de este año cabe destacar que la obra teatral contará con la intervención del cantautor extremeño Luis Pastor, quien pondrá música en directo junto a la Rondalla, el Coro Folk y el grupo de bailes regionales Albarragena. Asimismo, el evento contará con la presencia de Luis Chamizo, nieto del autor, que recitará un poema de su abuelo, junto a otros cuatro miembros de la familia, estrechando los lazos con el municipio.

La puesta en escena de 'Las Brujas' moviliza a cerca de 70 actores y actrices no profesionales, vecinos de Villar del Rey de todas las edades, bajo la dirección de Laura Márquez. Sobre el trabajo preparatorio, la ayudante de dirección Ana García ha señalado que cada año "la obra se representa de una forma diferente, dotándola todavía de más riqueza", mientras que Ricardo Hurtado, también ayudante de dirección, la ha defendido por su valor cultural en relación al castúo, asegurando que "debe recuperarse para fomentarlo y darlo a conocer".

Además del teatro, que este año rendirá homenaje al médico Juan Sánchez Jara, las calles de Villar del Rey acogerán desde la mañana del sábado la XI Feria de Antiguos Oficios; una muestra paralela que permitirá disfrutar de talleres, exposiciones de oficios, artesanía y actividades en 'estremeñu' coordinadas por el Órgano del Seguimiento del Estremeñu y su Cultura (Oscec).

Las entradas para la representación de 'Las Brujas', que dará comienzo a las 22,00 horas con un aforo para 500 personas, ya pueden adquirirse por 6 euros de forma anticipada en el Ayuntamiento de Villar del Rey o por 8 euros en la taquilla el mismo día del evento, según indica en nota de prensa la Diputación de Badajoz, que ha señalado que este tipo de iniciativas reflejan su "firme compromiso" con el desarrollo del mundo rural, el apoyo a la cultura local y el trabajo de cooperación municipal.