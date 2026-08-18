'El viaje de Edipo' recorrerá los textos clásicos de Sófocles y Esquilo para contar el poder y la tragedia de la familia de los Labdácidas

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida programa del 19 al 23 de agosto 'El viaje de Edipo', "un tránsito" por los cuatro textos clásicos de Sófocles y Esquilo que recorren tanto la figura de Edipo "como las personas que dictaminan lo que son su familia, poder y religión".

La presentación de la obra ha tenido lugar este lunes, en la capital autonómica, en la que el secretario general de Cultura, José Luis Gil Soto, ha destacado el "acento extremeño de esta producción que reúne a muchos profesionales de las artes escénicas de la región tanto sobre el escenario, pero también fuera de él en la parte técnica".

Gil Soto ha felicitado a la compañía por atreverse a poner en escena el recorrido de la historia de Edipo y la de su estirpe, que constituye "una de las grandes familias de la literatura clásica" marcada por el poder, la culpa, la guerra, la lealtad y el destino. Y hacerlo, además, con una "concepción coral, tal y como se concibió la tragedia griega, con el diálogo entre actor y coro".

Por su parte, el director del certamen, Jesús Cimarro ha mostrado su satisfacción por la coproducción del Festival de Mérida con una compañía extremeña como Almor Movimiento, junto a la madrileña Inconstantes Teatro, una "propuesta distinta a la que hemos visto normalmente en el teatro".

A la presentación también ha asistido la alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de Mérida, Carmen Yáñez; el director y coautor de la obra, Emilio del Valle; el dramaturgo Isidro Timón, y los actores y actrices Luna Mayo; Marcial Álvarez; Mamen Godoy; José Antonio Lucia; Sara Jiménez; Jorge Muñoz; Camila Almeda; Fermín Nuñez; Vega del Valle y Montse Muñoz (pianista).

Un elenco eminentemente extremeño en el que Emilio del Valle ha puesto el acento y ha querido "llamar la atención" de algo que considera "enormemente sustancial" como es el hecho de contar con una "enorme cabecera de cartel" compuesta por profesionales de la región.

Del Valle ha aseverado que regresa al Festival de Mérida "con muchas ganas y una enorme dedicación" para hacerlo "desde el trabajo, el rigor y la calidad de la creación artística" con una obra que transita por 'Edipo rey', 'Edipo en colono', 'Los siete contra Tebas' y 'Antígona', los cuatro textos de Sófocles y Esquilo, que cuentan la historia de Edipo y de su familia -desde Layo, Yocasta, Polinices, Eteocles, Ismene hasta Antígona pasando por Creonte, Tiresias y Teseo-, así como el poder y la religión.

En la misma línea se ha manifestado Isidro Timón al defender la propuesta que traen a Mérida y la apuesta que hace el Festival por compañías de la región, que solo necesitan un "empujoncito" para que la gente vea su valía. Es un elenco "maravilloso" que se enfrenta con agilidad, ha manifestado, a un texto escrito a cuatro manos por él y por Del Valle.

Timón ha destacado que esta propuesta no es un Edipo más, sino que muestra "todo el ciclo de la familia de los Labdácidas", que termina con Antígona, pero su huella sigue y las "heridas continúan rezumando" dos mil quinientos años después, porque "no hay nada que pase ahí que no pase ahora". El poder y la falta de escucha que se veía en estos textos sigue pasando, ha afirmado.

El actor Marcial Álvarez ha afirmado que 'El viaje de Edipo' es un "retablo lleno de defectos y virtudes" humanas con "la guerra como columna vertebral de la función"; la guerra en sus diferentes facetas: la interior de Edipo, las guerras familiares y las guerras entre Estados siempre persiguiendo el poder.

José Antonio Lucia ha subrayado que esta obra es un "montaje muy especial", que tiene una "poética muy inteligente" que ha sabido contar de "manera afable y a la vez metiéndose hasta las tripas la tragedia del mito clásico".

La actriz Sara Jiménez, responsable de Almor Movimiento, ha realizado una llamada al público para que les dé "el mismo calor" que da a las caras conocidas que ven en televisión y que admiran. En este sentido, ha afirmado que las compañías y los actores extremeños "necesitamos ese apoyo y que vengan a ver a la gente de su tierra porque les aseguro que cuando vean al teatro extremeño no se van a arrepentir".

'El viaje de Edipo' toma el relevo a 'Fedra, en los infiernos' que ha contado con un total de 13.605 espectadores en sus cinco funciones.