El verano llega con una ola de calor que activará en toda Extremadura alertas naranjas y amarillas salvo en el sur de Badajoz sin avisos

Ayer domingo 21 de Junio, arrancaba oficialmente el verano astronómico y el calor será protagonista durante esta semana en la región. Primera ola de calor del Verano que no se ha hecho de esperar, y así, el Centro de Emergencias 112 Extremadura activará de nuevo este lunes, la alerta naranja por altas temperaturas en la zona de Vegas del Guadiana y la Siberia extremeña, en la provincia de Badajoz; y en la zona de Tajo y Alagón, en la provincia de Cáceres. En el resto de la comunidad será amarilla la alerta, salvo en el sur de la provincia de Badajoz en donde no habrá avisos activos. De hecho, para mañana martes se prevé que toda la comunidad se encuentro en alerta naranja, salvo el sur de Badajoz, de nuevo sin alertas.

El aviso se extenderá hoy desde las 13,00 hasta las 21,00 horas, cuando los termómetros podrán alcanzar los 40 grados.

Ya ayer domingo, las localidades pacenses de Don Benito y Navalvillar de Pela se situaron entre las diez más calurosas del país al alcanzar los 41,6 grados a las 19,00 horas.