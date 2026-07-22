Valencia del Ventoso confía en que la cosecha de garbanzos de este año incluya el sello de calidad como IGP

La localidad pacense de Valencia del Ventoso espera que la cosecha de garbanzos correspondiente a este año pueda incluir el sello de calidad que supone su certificación como Indicación Geográfica Protegida (IGP), para lo que cuenta con la protección nacional transitoria y está pendiente de la ratificación por parte de la Unión Europea, que podría llegar próximamente y en sentido "afirmativo".

Así lo ha señalado la alcaldesa de Valencia del Ventoso, María López, en la presentación de la XIII Feria Gastronómica del municipio y XXXVI Concurso del Día del Garbanzo, un producto "de calidad" en relación al cual ha puesto en valor la importancia de que sea reconocido como IGP y su propia relevancia para la localidad, y que con ello se distingue igualmente el trabajo de los agricultores de su pueblo.

Cultivado desde hace siglos, ha sido la base de la economía de muchas familias durante mucho tiempo y actualmente se compagina con otros cultivos al ser la cosecha del garbanzo rotativa, ha destacado, junto con que protagoniza la citada Feria Gastronómica, que se celebra del 1 al 16 de agosto con representaciones teatrales, juegos infantiles, torneos, talleres de cocina o verbenas.

Asimismo, el 1 de agosto tendrá lugar en el recinto de la piscina municipal el Día del Garbanzo con la entrega del galardón 'Garbanzo de oro', que en esta ocasión recae en la Diputación de Badajoz, junto a otras actividades como el concurso de este día o una degustación popular del cocido de los primeros garbanzos de la cosecha de 2026, razón por la cual se celebra el próximo mes, además de degustación de tapas frías de garbanzos o una muestra de los de Escacena del Campo.

La alcaldesa de Valencia del Ventoso y diputada provincial ha presentado junto a la diputada de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo de la Diputación de Badajoz, Ana Belén Valls, y la gerente de la empresa ExtremaSensación, Carolina López, estos eventos en una rueda de prensa en la que ha dado las gracias por la ayuda e impulso de la institución provincial para su celebración.

Al respecto y en relación a la mencionada IPG, ha confiado en que, a partir de esta cosecha, los garbanzos podrían llevar este sello de calidad, algo de lo que están "muy orgullosos" y de lo que también tienen que agradecer a la diputación, sin cuyo apoyo "quizás no se hubiera conseguido" y que "desde el primer momento" han estado al lado del ayuntamiento y de los agricultores a nivel económico o con recursos o personal para que algo que les hacía "tantísima ilusión" se pueda llegar a conseguir.

Dicha labor motiva el reconocimiento como 'Garbanzo de oro', ha detallado la regidora, que también achaca la calidad de este producto a los propios agricultores por su cariño, esfuerzo y trabajo, y destaca que en pleno siglo XXI lo siguen cultivando de forma tradicional y es un garbanzo ecológico en torno al cual gira esta feria, el citado día y este concurso centrado en el cocido tradicional hecho con fuego de leña y que nació hace 38 años para probar los garbanzos de la temporada con un par de grupos, frente a la veintena de peñas que participan actualmente.

GARBANZO DE ORO Y PRODUCTO DE PROXIMIDAD

Por su parte, Ana Belén Valls ha agradecido la distinción a la Diputación de Badajoz como 'Garbanzo de oro' de Valencia del Ventoso, que reciben con "orgullo" y con una "enorme responsabilidad" al suponer un reconocimiento al trabajo conjunto que vienen desarrollando desde hace años con el ayuntamiento, los agricultores, el Consejo Regulador y todas las personas que han hecho posible que hoy se pueda hablar del garbanzo de este municipio como uno de los grandes productos agroalimentarios de la provincia.

También les anima a seguir trabajando en el apoyo de los productores, en la defensa de los productos de proximidad y en la conversión de la calidad de nuestro campo en una oportunidad de desarrollo para los pueblos, ha aseverado, junto con que cuando se habla del garbanzo de Valencia del Ventoso se hace de una "excelente" legumbre que recomienda probar, así como de identidad, patrimonio y futuro.

Un cultivo que, además, genera una actividad económica que mantiene explotaciones agrícolas, crea empleo y contribuye a fijar población en el mundo rural, mientras que sobre la futura IGP del garbanzo de Valencia del Ventoso ha detallado que se encuentra en la fase final de tramitación ante las instituciones europeas y están "convencidos" de que será "un antes y un después", con un sello que reconocerá oficialmente una calidad que los consumidores ya conocen y abrirá nuevas oportunidades para agricultores, empresas y el municipio.