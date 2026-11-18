La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ha aconsejado prepararse con tiempo de cara al Black Friday, que se celebra el 27 de noviembre, de cara a evitar engaños.

Así, con la finalidad de comprobar si el precio del producto en cuestión ha bajado, la UCE recomienda revisar el historial de precios y no fiarse de los descuentos que muestran un precio tachado, ya que muchas tiendas "inflan los precios semanas antes para que la rebaja parezca mayor".

También comparar en varias tiendas, toda vez que un mismo producto puede estar igual o más barato en otro comercio sin necesidad de estar promocionado, entre otras medidas.

Del mismo modo, entre las recomendaciones ofrecidas por la UCE se encuentra hacer una lista previa en la que anotar lo que realmente necesita el consumidor antes de que empiece la "avalancha de ofertas para evitar compras impulsivas", así como establecer un límite de gasto.

La UCE ha recordado que en el pequeño comercio también hay Black Friday y, en muchas ocasiones, los precios son tan competitivos como en internet, además de recibir un trato personalizado y contribuir a generar riqueza en el entorno más cercano.

Del mismo modo, se debe tener cuidado con la urgencia y el phishing y desconfiar de mensajes que digan "última oportunidad", "descuento de 48 horas" o contadores con "cuenta atrás agresiva".

Así como verificar la identidad del vendedor, usar métodos de pago seguros y guardar los justificantes. "Si no encuentras lo que buscas, no desesperes. Recuerda que, tras el Black Friday, llega el Cyber Monday, las promociones de Navidad y las rebajas de enero. Sé paciente y saldrás ganando", ha señalado la UCE.

Otra cuestión que los consumidores deben tener en cuenta es que las garantías en Black Friday deben ser las mismas que durante todo el año y que, en las compras por Internet, se dispone de 14 días para arrepentirse y devolver el producto sin dar explicaciones.