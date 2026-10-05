Unidas por Extremadura califica de “absoluta vergüenza” lo que pasó en el Congreso de los Diputados con los Decretos de Vivienda

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, señalaba sábado, en declaraciones a los medios de comunicación, que lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados fue “una absoluta vergüenza” y que Vox, Junts y Partido Popular votaron “en contra de un clamor que había en las calles”.

Para De Miguel “no podemos seguir con este mercado de la vivienda que está en manos de los especuladores, de fondos buitre, de fondos de inversión, algunos de ellos extranjeros, y que están haciendo que en nuestro país alquilar, vivir dignamente, vivir en las ciudades, sea una odisea”. La portavoz de Unidas por Extremadura se ha mostrado esperanzada y ha señalado que cuando haya elecciones y un nuevo gobierno, “lo primero que se apruebe sea el decreto de Mari Carmen entero, sin trocearlo, sin descafeinarlo, como hizo también el partido socialista”.

Sobre el pacto regional por la vivienda propuesto por el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, De Miguel ha señalado que es un “pacto fallido”, porque, como ha indicado, ayer “lo que se llevó al Congreso era un pacto de mínimos por la vivienda, y ni así Partido Popular, Vox y Junts votaron a favor”. La portavoz de Unidas por Extremadura ha criticado que estas formaciones políticas “antepusieron los intereses de quienes ellos defienden”, es decir, de los “rentistas, grandes propietarios, esos que tienen más de 15 viviendas y están especulando con ellas, a los fondos de inversión y a los fondos buitre”

“Con esa gente no se puede llegar a ningún pacto porque defendemos cuestiones distintas, o deberíamos defenderlas. No es momento de llegar a pactos de Estado por arriba, necesitamos un pacto social, y ese es el pacto de las calles”, ha señalado De Miguel y ha recordado que la gente en las calles “nos está pidiendo que haya una política de vivienda distinta, y a eso es a lo que hay que llegar”.

Por último, la portavoz de Unidas por Extremadura ha incidido en que no se puede pactar con partidos que “sabemos que defienden intereses que no son el de las mayorías sociales y que no es el bien común”.