El último día del verano nos dejaba temperaturas por encima de los 39º en Badajoz, que encabezaba el ránking nacional

La ciudad de Badajoz, con 39,4 grados, ha encabezado este miércoles, a horas del fin del verano, el ránking nacional de temperaturas, con otras dos localidades extremeñas como Zarza la Mayor y Torrecilla de los Ángeles, en la provincia de Cáceres, entre las diez con registros más altos, con 37,8 y 37,6 grados respectivamente.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), tras la ciudad de Badajoz, el termómetro marcó 39 grados en El Granado (Huelva), Ribadavía (Orense), con 28,9 grados, y Tabañada (Sevilla), con 38,1.

Almadén (Ciudad Real) y Ourense, con 37 grados; Andújar (Jaén), con 37,5 grados, y el Aeropuerto de Sevilla, con 37, 2 grados completan la relación.