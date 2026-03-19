UGT lanza una campaña de "escucha activa" de las necesidades de los empleados públicos de Extremadura

El sindicato UGT ha dado a conocer este miércoles la campaña 'Pendientes de ti' con la que quiere hacer un ejercicio de "escucha activa" de las necesidades que tienen los empleados públicos de Extremadura para trasladarlas al nuevo Ejecutivo autonómico, una vez esté configurado.

En rueda de prensa en la sede de la organización en Mérida, el secretario general de Servicios Públicos de UGT Extremadura, Manuel Fernández Colomo, ha enmarcado esta campaña en el contexto de "bloqueo, inestabilidad y, prácticamente, de parálisis" del gobierno autonómico, que actualmente está en funciones y pendiente de conseguir un pacto entre PP y Vox que facilite la investidura de María Guardiola como presidenta.

Fernández Colomo ha afirmado que la administración está en situación de "bloqueo" prácticamente desde finales de 2025, cuando se convocaron elecciones, y que no "puede actuar al 100%" con un gobierno en funciones.

"Esta situación de incertidumbre está influyendo, no solamente en el día a día de la ciudadanía y en la prestación de los servicios públicos, sino también en la negociación colectiva. Desde antes del mes de diciembre no hemos vuelto a tener ninguna negociación colectiva", ha remarcado Fernández Colomo.

Ante esta situación, el representante sindical ha asegurado que UGT "no ha querido contagiarse" y ha iniciado esta campaña para recabar la opinión y las necesidades de los empleados públicos hasta que se conforme un nuevo gobierno autonómico.

"La idea es escuchar, en este periodo, cómo se sienten las empleadas y los empleados públicos, cuáles son los problemas que tienen en sus puestos de trabajo y qué soluciones plantean ellos para mejorar esa situación", ha explicado el representante sindical.

La campaña está simbolizada con una oreja que simboliza la intención de "escucha realmente activa" que plantea UGT. Así, el idea es acudir a los centros de trabajo para escuchar a los trabajadores, y no para informar de acuerdos o propuestas.

Dentro de esta campaña, el sindicato ha establecido distintos canales, como un espacio "seguro" en Internet, accesible mediante un código QR, para que los trabajadores puedan trasladar "de forma anónima" sus opiniones y propuestas.

También ha habilitado un canal de Whatsapp, así como buzones de escucha instalados en los centros de trabajo, con papel y bolígrafo, para que cada persona pueda dejar sus propuestas o ideas.

Asimismo, se van a organizar encuentros presenciales de escucha en varios centros de trabajo. Se desarrollarán entre este jueves 19 y el viernes 27 de marzo en lugares como el Centro Sociosanitario de Mérida, hospitales como el de Mérida, el Universitario de Badajoz, el de Plasencia, Coria o Navalmoral o institutos como el Ágora de Cáceres, colegios como el Miralvalle de Plasencia o el Edificio III Milenio de Mérida, entre otros.

Una vez se constituya el nuevo gobierno autonómico, UGT transformará toda esa escucha y las aportaciones recogidas en propuestas concretas que servirán de base a sus reivindicaciones sindicales en los próximos años.

Durante la rueda de prensa, los representantes de los sectores de salud, administración autonómica y educación han detallado algunas de las reivindicaciones de sus colectivos, como equiparaciones salariales, bajada de ratio en las aulas o agilidad en los procesos selectivos, aunque la intención de la campaña en conocer con más concreción las necesidades de los empleados públicos en todas estas cuestiones.