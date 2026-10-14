La UEx aprueba tres nuevos másteres sobre atención a la dependencia, emprendimiento rural y química sostenible

Se trata del Máster Universitario en Atención Integral a la Persona con Cronicidad y/o Dependencia que se impartirá en la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional de Cáceres y el Máster Universitario en Emprendimiento en Entornos Rurales en el Centro Universitario de Plasencia, ambos con modalidad de enseñanza semipresencial, explica la UEx en nota de prensa.

El tercero, el Máster en Química Sostenible, es un título conjunto que tiene como universidades participantes, junto a la UEx, la Universidad Jaume I de Castellón (coordinadora), la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Murcia.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno de la UEx también ha dado luz verde a la Oferta de Empleo Público del Personal Técnico, de Gestión y de Administración de Servicios 2026 que incluye 50 plazas.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha ratificado 61 convenios del Servicio de Gestión de Transferencia de Resultados de Investigación por un importe total de 1.028.467,35 euros, 61 convenios de cooperación educativa y 36 convenios de colaboración con otras instituciones.