Tres investigados por simular un robo dentro de un establecimiento hostelero de Quintana de la Serena

La Guardia Civil ha investigado a tres vecinos de las localidades pacenses de Quintana de la Serena y Campanario por su implicación en el robo en un establecimiento hostelero del municipio quintanense y la simulación de un delito.

El gerente del restaurante denunció ante la Guardia Civil de Quintana de la Serena a principios del pasado mes de febrero el robo perpetrado en su local.

En la denuncia comunicaba que personas desconocidas habrían accedido a su interior para apoderarse del dinero existente en las máquinas recreativas instaladas, que eran propiedad de un tercero, causándoles cuantiosos daños, además de un ordenador portátil y 50 euros que guardaba en la máquina registradora.

Los agentes, tras la inspección técnico ocular realizada y el análisis del sistema de grabación de seguridad del local, obtuvieron suficientes indicios para sospechar que la acción delictiva pudiera ser irreal.

Fruto de estas indagaciones, centraron las pesquisas en el entorno del gestor del negocio, pudiendo determinar que, efectivamente, con la colaboración de otras dos personas de su municipio y Campanario, forzaron las máquinas recreativas para apropiarse del dinero que contenían en su interior.

Con las pruebas incriminatorias, la pasada semana se localizó a los tres delincuentes, a quienes se les instruyeron diligencias penales por la supuesta implicación en el robo del restaurante y simulación del delito.

Estas diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castuera, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.