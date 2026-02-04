Trece presas alivian agua en la cuenca del Guadiana, que mantiene diez estaciones de aforo en aviso rojo

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) mantiene diez estaciones de aforo con aviso rojo mientras que trece presas se encuentran aliviando agua "de forma preventiva y controlada" con el objetivo de laminar las avenidas que puedan producirse en los próximos días ante la previsión de que las precipitaciones continúen.

Las estaciones en aviso rojo son Zújar en Guadamatilla, en el término municipal de El Viso; la del río Guadálmez en la localidad de mismo nombre; la de Guadámez en Golondón, en Guareña; la del río Búrdalo en Santa Amalia; la de río Lácara en La Garrovilla; río Alcazaba en Montijo; arroyo Lorianilla en Pueblonuevo del Guadiana; rivera de Los Limonetes en Talavera la Real; el río Zapatón en Villar del Rey; y el río Gévora en Valdebótoa.

A su vez, se encuentra aliviando la Presa de García de Sola (río Guadiana; la de Cancho del Fresno (río Ruecas), con apertura parcial de desagüe de fondo; la Presa de Ruecas (río Ruecas), también con apertura parcial de desagüe de fondo; el Azud de Lavadero (río Ruecas), que está enviando agua a Sierra Brava a través del Canal de las Dehesas, tanto aliviado natural como apertura de desagüe de fondo.

Asimismo, la Presa de Gargáligas (río Gargáligas), que envía agua a Orellana a través del Canal de las Dehesas, mediante la apertura parcial de desagüe de fondo; la Presa de Cubilar (río Cubilar) hacia Sierra Brava a través del Canal de las Dehesas, con la apertura parcial de desagüe de fondo; la Presa de Los Molinos (río Matachel), que está aliviando de forma natural; al igual que la Presa de Tentudia (río Bodión).

La Presa de Proserpina (arroyo de las Pardillas) ha abierto parcialmente el desagüe de fondo; la Presa de Villar del Rey (río Zapatón) alivia de forma natural y mantiene abiertos los desagües de fondo; al igual que la Presa de Los Canchales (rivera de Lácara); la Presa de Horno Tejero (rivera de Lácara), con apertura parcial de desagüe de fondo; la Presa de El Boquerón (arroyo de la Huerta del Rosal), que alivia de forma natural; y la Presa de la Colada (río Guadamatilla), con la apertura parcial de desagüe de fondo.

Las distintas maniobras que se vienen ejecutando en estas presas -como la apertura de desagües de fondo y la derivación de caudales entre presas interconectadas- permiten laminar las avenidas que puedan producirse con posterioridad, señala el organismo de cuenca, que añade que estas actuaciones se realizan de forma "preventiva y controlada, lo que contribuye a minimizar los efectos sobre los distintos cauces".