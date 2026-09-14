Los trabajos de mejora y accesibilidad de La Rambla en Mérida comienzan este lunes, con una inversión de 500.000 euros

El Ayuntamiento de Mérida continúa avanzando en su compromiso de mejorar las infraestructuras y los espacios públicos de la ciudad. En este marco, el próximo lunes, 14 de septiembre, comenzarán los trabajos del proyecto de Itinerario Accesible en Rambla Mártir Santa Eulalia, Fase II, y Travesía de Rambla Mártir Santa Eulalia.

La actuación cuenta con un presupuesto de 500.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Los trabajos, que se inician en la parte baja de la Rambla, entre el tramo comprendido entre el número 35 y el Hornito, contemplan la creación de una plataforma única en Rambla Mártir Santa Eulalia, en su segunda fase, y en la travesía.

El proyecto incluye nueva pavimentación de calzadas y aceras con baldosa de granito, nuevos dispositivos de drenaje, renovación de la red de abastecimiento en fundición dúctil y nuevo alumbrado público LED.

También se instalará una nueva canalización soterrada para electricidad, se eliminarán los cruces aéreos y se incorporarán nuevo mobiliario urbano y señalización vial.

La delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, ha señalado que esta actuación responde al compromiso del Gobierno municipal de seguir mejorando las infraestructuras de Mérida. El acceso a los garages de la Rambla se irá permitiendo segúin avancen los trabajos.

“Nuestro objetivo es seguir transformando la ciudad para hacerla más cómoda, accesible y amable para todas las personas. Esta obra supone una mejora importante de un espacio que forma parte de la vida diaria de muchos emeritenses”, ha señalado.

Fernández ha destacado que la accesibilidad es una prioridad en la planificación de las actuaciones urbanísticas. “Queremos una Mérida en la que caminar sea más fácil y segura para todos. Las personas mayores, quienes tienen movilidad reducida, las familias con carritos de bebé o cualquier vecino deben poder disfrutar de nuestros espacios públicos con comodidad”, ha indicado.

La delegada ha subrayado además que se trata de una actuación integral que permitirá renovar tanto el espacio urbano como distintas infraestructuras y servicios.

“No se trata únicamente de cambiar una pavimentación. Vamos a mejorar el drenaje, el abastecimiento, el alumbrado y las canalizaciones eléctricas, al mismo tiempo que hacemos un espacio más accesible y funcional”, ha explicado.

Afecciones al tráfico

Los trabajos comenzarán en Rambla Mártir Santa Eulalia, donde se cortará el tráfico rodado en el tramo comprendido desde el número 35 hasta la avenida de Extremadura.

Para facilitar el acceso hacia Puerta de la Villa, se modificará el sentido de circulación de la calle San Juan. El tráfico podrá circular con normalidad por el tramo de Rambla Mártir Santa Eulalia que no esté afectado por las obras.

Durante los trabajos se habilitarán itinerarios peatonales en el tramo cortado y se facilitará el acceso a las viviendas mediante pasarelas peatonales cuando las obras afecten a sus accesos.

Los garajes no podrán utilizarse mientras se ejecuten los trabajos en las zonas correspondientes. El Ayuntamiento trabajará para recuperar estos accesos lo antes posible.

Los vecinos serán informados de las posibles afecciones y se instalarán el correspondiente vallado y la señalización de las obras y de los desvíos de tráfico.

Silvia Fernández ha agradecido la comprensión de los vecinos durante el desarrollo de los trabajos. “Sabemos que cualquier obra genera molestias, especialmente cuando afecta al tráfico o a los accesos a viviendas y garajes. Vamos a intentar minimizar esas afecciones y mantener informados a los vecinos durante todo el proceso”, ha afirmado.

La delegada ha insistido en que estas actuaciones forman parte del compromiso municipal de continuar invirtiendo en la ciudad. “Tenemos claro que hay que seguir mejorando Mérida. Invertir en nuestras calles, en nuestras infraestructuras y en nuestros espacios públicos es invertir directamente en la calidad de vida de los emeritenses”, ha concluido.

Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa avanzando en la transformación de los espacios públicos de Mérida, apostando por una ciudad más accesible, funcional, cómoda y pensada para las personas