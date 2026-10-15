Los trabajos para el control del nenúfar en el Guadiana en Badajoz ya han retirado 95.000 metros cúbicos de lodo

Las obras de deslodado para erradicar el nenúfar mexicano del río Guadiana a su paso por Badajoz han permitido la retirada, hasta el momento, de 95.000 metros cúbicos de lodo que se han depositado en graveras de la zona.

Así lo ha dado a conocer el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, tras presidir la Comisión de Seguimiento del Nenúfar Mexicano, con la presencia de representantes tanto de la Junta de Extremadura como del Ayuntamiento de Badajoz y la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

En declaraciones posteriores a los medios, Quintana ha detallado que, desde que se firmó el Protocolo General de Actuación para la erradicación del nenúfar mexicano en el río Guadiana, mantienen este tipo de reuniones, ante las que cree que es importante tener una coordinación entre todas las instituciones, como así lo refleja el convenio rubricado en su momento entre la Confederación Hidrográfica, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz.

En este caso, este miércoles han estado repasando la situación actual, ante lo que ha recordado que el año pasado ya se formalizó el primer contrato a Tragsa por un importe superior a 4,5 millones de euros, de los que ya se han ejecutado 1,4 millones. También el año pasado se ha adjudicado el segundo contrato, de mayor importancia con un importe de 14,3 millones de euros y encargado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Extremadura Verde y Rover Infraestructuras.

En este punto, el delegado ha hecho hincapié en que las obras se están ejecutando paralelamente, tanto el primer contrato de Tragsa, que actúa principalmente en el brazo del Jamaco, como también han comenzado los trabajos, en principio auxiliares, de la citada UTE.

En concreto, ya se han retirado 95.000 metros cúbicos de lodo que se han depositado en graveras de la zona, y "en principio" pueden indicar que "no hay excesivos problemas en cómo se están realizando los trabajos". El nivel del río se ha ido reduciendo y "tiene que bajar todavía un poquito más", pero se están haciendo actuaciones medioambientales para abordar los siguientes tramos, que presentan una "mayor importancia".

MÁQUINAS EN EL TRAMO URBANO

Por todo ello, ha valorado que "todo va resultando con normalidad" y ha avanzado que la Confederación del Guadiana también está estudiando la posible aplicación de nuevas tecnologías por si pudiera venir "bien" a estos trabajos, en relación a los cuales ha precisado que este año "seguro" que se podrán ver algunas máquinas ya en los tramos urbanos y que, actualmente, se está actuando en el brazo del Jamaco en dirección aguas abajo, hasta la parada biológica prevista desde marzo y durante los meses de primavera y verano.

Ante ello, Quintana ha apuntado sobre la evolución de estas obras que deben ver hasta dónde se puede llegar, "teniendo en cuenta que esto es una obra compleja, única en el mundo, que tiene sus problemas" y que "las previsiones son las que son" pero tienen que "ir actuando". Al mismo tiempo, ha considerado que este año se podrán ver obras en la zona más cercana al Puente de la Autonomía o más adelante, aguas abajo, y que si los avances y la utilización de tecnología fuera "efectiva", en caso de emplearla finalmente, también se podría avanzar "todavía mucho más".

Y es que, como ha recordado, se trata de una obra cuya duración está prevista para un periodo de seis años, mientras que sobre la segunda fase y una posible petición de apoyo o ayuda al ayuntamiento por las posibles afectaciones, ha apostillado que hay colaboración entre administraciones y que no es necesario "ahora mismo" cortar calles, puesto que se está haciendo a través de caminos. En todo caso, hay una coordinación "estrecha" del ayuntamiento y de la Confederación y "no hay ningún tipo de problemas.

"Estamos actuando en la parte de arriba y ahora en la segunda fase se va a actuar pero no podemos decir ahora mismo hasta dónde vamos a llegar, tened en cuenta que es una obra compleja que dura seis años. En los seis años habremos acabado", ha incidido, para recordar que esta actuación lleva aparejada otras dos que ya han finalizado y están en funcionamiento como las relativas a los azudes para que "esto no vuelva a suceder nunca más" y "cuando venga una riada esos lodos no se queden ahí estancados, que era lo que pasaba", permitiendo que el nenúfar enraíce.

LAS CONSECUENCIAS DE LA OBRA

Por su parte, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha explicado que en la reunión se han puesto "al día" y la Confederación y la Delegación han valorado cómo han ido esas primeras retiradas y las afecciones que pudieran tener, ante lo que han preguntado y han recibido como respuesta que no ha habido, ni como consecuencia de los posibles olores que pueda dejar ese lodo retirado en las diferentes zonas de depósito, como tampoco se han detectado incidencias en cuanto a la necesidad o no de afectar algún camino público o alguna instalación pública municipal en esta segunda fase.

"En concreto, para no andarnos con rodeos, el parque del Río. Entonces, nos decían que en principio no van a necesitar entrar en ningún espacio público municipal", ha detallado, dado que "en principio" se va a actuar sobre la lámina del río y sin afección a la ciudad en su día a día. Antes de este primer tramo no podían conocer cómo iba a afectar en cuanto a olores, ruidos o maquinaria, pero "ahora ya sí lo saben" y les han trasladado que serán las afectaciones normales de una obra y van a intentar que, con nuevas tecnologías, los ruidos y las molestias "sean las menores posibles".

Gragera también mantiene la colaboración del ayuntamiento en aspectos tales como la cesión de algún camino público, cortes de calles o alguna señalización provisional que permita la entrada y salida de maquinaria, pero la Confederación "lo ha planificado de tal manera que no va a haber ningún tipo de afectación ni a la ciudad ni a los viales públicos". "Deseando que esto empiece, deseando que esto termine y, sobre todo, deseando que tenga un buen resultado, que la ciudad recupere su río, que es el objetivo que nos trae a todos aquí", ha concluido.

Finalmente, la directora general de Caza, Pesca, Acuicultura, Tauromaquia y Medio Natural de la Junta de Extremadura, Mercedes Mazo, ha incidido en que están haciendo un seguimiento de estos trabajos para erradicar esta especie invasora y que, dentro de sus competencias, forman parte de este proyecto, en concreto respecto a los informes de afección a la naturaleza y en aras de tramitarlos con celeridad y en las fechas previstas.