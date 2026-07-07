Un total de 149 agentes en prácticas se incorporan a las diferentes unidades de la Guardia Civil en Extremadura

Un total de 149 agentes en prácticas se han incorporado a las diferentes unidades de la Guardia Civil en Extremadura, donde permanecerán durante 40 semanas para completar su formación y reforzar la presencia en las áreas territoriales de seguridad ciudadana.

Estos agentes alumnos en prácticas pertenece a las promociones 131ª de la Academia de Guardias de Baeza y 172ª del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, y de los que 88 se incorporarán a unidades en la provincia de Badajoz, de los que 27 son mujeres y 61 realizarán sus prácticas en la de Cáceres, entre los que hay 17 mujeres.

Los guardias alumnos han sido recibidos en la mañana de este lunes en la Plaza de España de Mérida por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y el general jefe de la 3ª Zona de la Guardia Civil en Extremadura, Andrés Manuel Velarde Tazón.

Un acto al que también han asistido el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y los subdelegados del Gobierno en Badajoz y Cáceres, Maribel Cortés y José Antonio García, respectivamente.

En su intervención, el delegado del Gobierno se ha dirigido a los guardias civiles alumnos que llegan a la región en prácticas, a quienes ha asegurado que inician su labor en "una sociedad segura, en gran medida gracias al esfuerzo constante, silencioso y ejemplar de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de la Guardia Civil, de la que hoy forman parte activa".

Al mismo tiempo, ha destacado que Extremadura es una de las regiones con "menor tasa de criminalidad de España", resultado de un trabajo "continuado, profesional y comprometido", aunque ha recordado que "no pueden relajarse".

De este modo, José Luis Quintana ha subrayado que la seguridad sigue siendo "una prioridad absoluta para el Gobierno de España", ya que una política de Estado exige "inversión, planificación y, sobre todo, vocación de servicio público".

"En un territorio como Extremadura, con realidades muy distintas entre el medio rural y el urbano, la Guardia Civil desempeña un papel esencial", ha añadido el delegado del Gobierno, quien ha considerado que estos agentes en prácticas son "la clave para vertebrar el territorio, garantizar la igualdad de los ciudadanos, proteger a la población y reforzar la confianza en las instituciones públicas".

Asimismo, ha remarcado la apuesta firme del Gobierno de España por "la seguridad, el incremento de efectivos, la mejora de las infraestructuras y las condiciones de trabajo, y la modernización de los medios materiales".

Además, Quintana ha instado a estos alumnos a que afronten esta nueva etapa "con vocación, responsabilidad y orgullo", ya que se trata de "una oportunidad para demostrar todo lo que son capaces de aportar al servicio público".

"Estoy convencido de que sabréis responder a la confianza depositada en vosotros, con profesionalidad, con entrega y con el compromiso que exige vestir este uniforme", ha concluido el delegado del Gobierno dirigiéndose a estos gentes.

Cabe destacar que un total de 3.123 guardias alumnos y alumnos en prácticas de estas promociones de Valdemoro y Baeza ya se han incorporado la pasada semana a diferentes unidades territoriales de seguridad ciudadana de toda España, iniciando así la segunda fase de su período formativo.

Se trata de una cifra que supone un aumento de 390 guardias respecto del año anterior, en el que se incorporaron 2.733.

AUMENTO DE PLAZAS

Posteriormente, en declaraciones a los medios tras esta presentación, el delegado del Gobierno en Extremadura ha destacado que estos agentes alumnos "realizarán una labor de apoyo muy importante para la seguridad en la región".

Además, ha asegurado que el año que viene "se seguirá aumentado el número de accesos con un mayor de plazas definitivas", dado que en los últimos años la Guardia Civil "está incrementando su número de efectivos en la comunidad autónoma".

Por su parte, el general jefe de la 3ª Zona de la Guardia Civil en Extremadura, Andrés Manuel Velarde Tazón, ha subrayado que, entre los 149 guardias civiles, "el 30 por ciento son mujeres, que continuarán su formación".

Así, ha indicado que el objetivo es "garantizar y reforzar la cobertura en la región" y que, cuando terminen su periodo de prácticas, "se conviertan en guardias civiles profesionales".

Finalmente, Velarde Tazón ha manifestado su deseo de que, una vez finalizado el periodo de prácticas, "los alumnos elijan Extremadura como destino profesional", lo que contribuiría a "incrementar la capacidad de servicio a la ciudadanía en la región".