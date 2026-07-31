CALOR

Toda Extremadura bajo alerta amarilla por altas temperaturas este viernes, salvo la meseta cacereña y los Valles de Tajo y Alagón

Se podrían alcanzar los 38º. Estará activo el aviso desde las 13h y hasta las 21h.

Redacción

Extremadura |

Toda Extremadura bajo alerta amarilla por altas temperaturas este viernes, salvo la meseta cacereña y los Valles de Tajo y Alagón
Toda Extremadura bajo alerta amarilla por altas temperaturas este viernes, salvo la meseta cacereña y los Valles de Tajo y Alagón | AEMET

Cinco comarcas extremeñas, cuatro de ellas de la provincia de Badajoz y una de Cáceres, continuarán este viernes, 31 de julio, en aviso amarillo por altas temperaturas, que podrán alcanzar máximas de 38 grados en algunas zonas.

En concreto, las comarcas con aviso amarillo serán las Vegas del Guadiana, Barros y Serena, La Siberia Extremeña, sur de Badajoz, y Villuercas y Montánchez, esta última en la provincia de Cáceres.

En todas ellas se activará el aviso amarillo a las 13,00 horas de este viernes, y permanecerá hasta las 21,00 horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid