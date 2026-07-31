Toda Extremadura bajo alerta amarilla por altas temperaturas este viernes, salvo la meseta cacereña y los Valles de Tajo y Alagón

Cinco comarcas extremeñas, cuatro de ellas de la provincia de Badajoz y una de Cáceres, continuarán este viernes, 31 de julio, en aviso amarillo por altas temperaturas, que podrán alcanzar máximas de 38 grados en algunas zonas.

En concreto, las comarcas con aviso amarillo serán las Vegas del Guadiana, Barros y Serena, La Siberia Extremeña, sur de Badajoz, y Villuercas y Montánchez, esta última en la provincia de Cáceres.

En todas ellas se activará el aviso amarillo a las 13,00 horas de este viernes, y permanecerá hasta las 21,00 horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).