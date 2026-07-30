Pepe Viyuela y Jorge Blass encabezan el XVI Festival de Nuevo Circo "Buey de Cabeza" de Cabeza del Buey

El actor y payaso Pepe Viyuela y el ilusionista Jorge Blass serán los principales protagonistas de la decimosexta edición del Festival Internacional de Nuevo Circo "Buey de Cabeza", que se celebrará este fin de semana en la localidad pacense de Cabeza del Buey.

La concejala de Cultura de Cabeza del Buey, Gema Mora, y el coordinador del certamen, Miguel Ángel Latorre, han presentado este miércoles la programación de un festival creado en 2005 con el objetivo de acercar el circo contemporáneo a las zonas rurales.

La jornada inaugural del viernes estará encabezada por Pepe Viyuela, quien representará su espectáculo de clown "Encerrona", mientras que Jorge Blass clausurará la programación el domingo con una función de magia dirigida al público familiar.

El sábado se celebrará una gala internacional que reunirá seis disciplinas circenses y artistas procedentes de Brasil, Colombia y Canarias, entre ellos la actual campeona mundial de pole aéreo. El espectáculo estará conducido por los creadores extremeños Vacas y Cristina.

Latorre ha explicado que este año la organización ha apostado especialmente por figuras conocidas para atraer público de otras localidades, aunque ha subrayado que el festival mantiene como principal criterio la calidad de las propuestas.

La programación también contará con la participación de los niños del campamento urbano, que elaborarán sus propios trajes y cariocas para sumarse al pasacalles inaugural junto a la compañía Asaco Producciones.

Asimismo, usuarios de Plena Inclusión ofrecerán una función de clown que han preparado durante el último año y que será representada en residencias de mayores y pisos tutelados de la localidad.

Todos los espectáculos serán gratuitos para el público, aunque el circo de pulgas de José María Alcázar y la sesión de hipnotismo de Sete Martín, previstas para el domingo, requerirán invitación o inscripción previa por motivos de aforo.

Mora ha señalado que el festival pretende ser, además de una propuesta cultural, un atractivo turístico y un "revulsivo económico" para Cabeza del Buey y su comarca, al favorecer la llegada de visitantes y la contratación de empresas y servicios locales.