El nuevo puente sobre la N-V en Talavera la Real entra en servicio

Las obras de construcción del nuevo puente sobre la N-V en Talavera la Real han concluido y entran este martes en servicio con el objetivo, entre otros, de facilitar el transporte de tomate que se lleva a cabo en la zona.

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha explicado a los medios tras visitar este espacio que la apertura de este puente de nueva construcción está incluida dentro de una actuación que engloba 26 kilómetros de mejoras en el entorno del río Limonetes.

Las demandas realizadas por los sectores incluidos en el transporte del tomate obligaban a que esta iniciativa fuera “una prioridad” con el compromiso de que estuvieran listas “antes de final de este mes”, como así ha ocurrido, ha destacado.

La infraestructura, ubicada a la entrada de Talavera la Real, ha supuesto una inversión próxima al millón de euros.

Las obras engloban además la recuperación medioambiental del río Limonetes y actuaciones para minimizar los daños que puedan provocar futuras inundaciones, ha explicado.

"El cambio climático es un hecho, como se aprecia en los últimos tiempos, pues las olas de calor, los periodos de sequía y las lluvias intensas continuadas aparecen cada vez con más frecuencia", ha indicado.

De ahí, ha añadido, que "las administraciones deban afrontar las incidencias tanto medioambientales como económicas y sociales que provocan estos episodios"