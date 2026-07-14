Timón de Atenas mostrará la "monetización de la amistad" en el Festival de Mérida

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida programa, del 15 al 19 de julio, 'Timón de Atenas', de William Shakespeare, en versión de Joaquín Hinojosa, con dramaturgia y dirección de Hernán Gené y protagonizada por Pepe Viyuela al frente de un elenco que completan Esther Acevedo, Beatriz Melgares, Tomás Pozzi, Miguel Uribe, Samuel Viyuela González y Pepa Zaragoza.

Un Pepe Viyuela, "absolutamente pletórico" por regresar a Mérida, ha desvelado que se ha enfrentado a una obra que para él era una "absoluta incógnita" y que después de los ensayos con el equipo ha comprobado que estamos ante una función que "merece mucho la pena ver" porque tiene "muchas cosas que contarnos". En este sentido ha subrayado que en esta obra se reconoce la fibra dramática shakespeariana, una obra que nos interpela para hablarnos de la "monetización de la amistad y de los afectos"; una monetización que "ya estaba en época de Shakespeare, en Atenas y sigue estando en el mundo de hoy". En este sentido ha dicho que esta obra nos invita a "bucear en lo importante de la vida", que es el "cariño, el afecto y la cercanía de nuestros congéneres".

Por su parte, Hernán Gené ha destacado que en Timón de Atenas, esta obra "extraña" de Shakespeare, una persona "pasa del blanco al negro casi inesperadamente sin solución de continuidad", "una obra que comienza como una comedia y termina como una tragedia".

El elenco actoral se desplegará y cada intérprete tiene encomendado representar muchos personajes sobre el escenario; en este sentido, Tomás Pozzi ha destacado que esta obra es un "universo hermoso para un actor y una actriz poder en una misma función transitar por tantas vidas y tantas formas distintas de interpretar".

En la presentación también han participado el secretario general de Cultura, José Luis Gil Soto; el director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro, y la delegada de Juventud del Ayuntamiento de Mérida, Laura Iglesias.

Gil Soto ha puesto el acento en la vigencia de los textos clásicos como "una materia viva abierta a nuevas lecturas" y en esa "capacidad que tienen para dialogar con el presente y hacernos preguntas que tenemos que contestar". En este sentido, ha profundizado en el texto de Shakespeare y en sus personajes "que no pertenecen únicamente a una época ni a una geografía, sino que habitan las condiciones esenciales del ser humano". En esta función, el protagonista hará un recorrido para hablarnos "de amistad y abandono, de generosidad y codicia, de filantropía y misantropía".

Por su parte, Jesús Cimarro ha señalado que este Timón de Atenas tiene algunas de las "reflexiones más profundas y vigentes de la condición humana". Cimarro ha resaltado que el Festival de Mérida sigue apostando por "espectáculos que recuperen los grandes textos clásicos" y los acerquen al público de hoy con "nuevas lecturas, nuevos lenguajes escénicos y una mirada plenamente contemporánea".

Asimismo, Cimarro ha dado a conocer que la obra Electra Jonda ha reunido en el Teatro Romano de Mérida a 7.037 espectadores, y ha recordado que esta noche vuelve el ciclo de cine Cinema Aestas, en el Pórtico del Foro, con la proyección de la película 'El regreso de Ulises', dirigida por Uberto Pasolini, e interpretrada por Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Charlie Plummer, Ángela Molina, Chico Kenzari.