La tasa de actividad emprendedora alcanza en Extremadura su máximo de los últimos cinco años

La secretaria general de Economía, Empresa y Comercio, Celina Pérez, ha asistido hoy martes en Badajoz a la presentación del Informe GEM Extremadura 2025/26 y el Informe de Competitividad de la Pyme Extremeña que ha tenido lugar en el Edificio Siglo XXI, dentro de un acto que también ha contado con la presencia del director ejecutivo de GEM Extremadura y FaedPyme Extremadura, Antonio Fernández Portillo, y de autoridades como el director de Sapiem de la Universidad de Extremadura, Juan José Maldonado, entre otras.

Extremadura ha presentado en 2025 un escenario de expansión emprendedora y empresarial, según los informes GEM Extremadura y FAEDPYME Extremadura, que reflejan la máxima tasa de actividad emprendedora en la región en el último quinquenio, con especial crecimiento en el medio rural.

La región alcanzó el pasado año su mayor nivel de emprendimiento en cinco años, con una Tasa de Actividad Emprendedora de Extremadura (TEA) del 6,1%. Además, Extremadura se sitúa como la primera región española en empresas establecidas, un indicador que refleja la madurez del ecosistema regional.

El informe refleja un aumento notable de la percepción favorable hacia el emprendimiento, que ha pasado del 27,1% al 35,4%. También crece la percepción de conocimientos y habilidades del 47,1% al 53,7%, así como la consideración del emprendimiento como carrera profesional, que pasa del 39,1% a 45,6%.

También ha mejorado la estructura sectorial, con un incremento del emprendimiento en actividades industriales. La industria transformadora crece del 12,7% al 19,1% y el sector extractivo del 3,6% al 6,0%.

Asimismo, destaca un cambio significativo en la distribución territorial del emprendimiento. La TEA rural se duplica prácticamente, pasando de un 3,5% a un 7,4%, lo que indica un mayor dinamismo emprendedor en el medio rural.

CRECIMIENTO SOSTENIDO

El informe FAEDPYME confirma que las pymes extremeñas atraviesan una fase de crecimiento sostenido. Más de la mitad aumentó sus ventas en el último año y las expectativas para 2026 se mantienen claramente positivas.

La internacionalización sigue siendo uno de los retos más relevantes: solo una de cada cinco pymes extremeñas exporta, una proporción claramente inferior a la media española y con diferencias especialmente acusadas en las empresas de mayor tamaño y en sectores industriales con potencial exportador.

En digitalización, la región muestra una adopción incipiente pero creciente de tecnologías avanzadas. La inteligencia artificial aún no ocupa un lugar central en las estrategias de los emprendedores, aunque las expectativas de uso futuro superan incluso a las europeas.

Ambos informes coinciden en que Extremadura dispone de una base sólida para avanzar hacia un modelo económico más competitivo, con capacidad para consolidar su tejido empresarial y fortalecer su ecosistema emprendedor.

La valoración de los expertos del informe GEM Extremadura, destaca positivamente los programas para el emprendimiento y la infraestructura comercial, siendo estas últimas superiores a la media nacional y de Europa.

Asimismo define líneas de mejora, como reforzar la formación en emprendimiento en etapa escolar y la financiación para emprendedores.