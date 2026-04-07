Suben hasta 4.814 las reclamaciones al SES en 2025 y bajan solicitudes tiempos de espera

La Oficina de la Defensora de los Usuarios del Servicio Extremeño de Salud (SES) abrió en 2025 un total de 4.814 expedientes de reclamaciones y 17 de sugerencias, lo que supone un 10 por ciento más que un año antes (4.375), y bajan un 2 por ciento las solicitudes de aplicación de la Ley de Tiempos de Respuesta.

Según el informe publicado este lunes, en total la Oficina de la Defensora de los Usuarios abrió 7.500 expedientes -393 más que en 2025 (6%), de los cuales 2.669 (2.732 en 2024) correspondieron a solicitudes de aplicación de la Ley de Tiempos de Respuesta en la atención sanitaria especializada del Sistema Sanitario Público de Extremadura.

Este aumento de expedientes, responde principalmente al incremento de las reclamaciones durante 2025 mientras que hay una disminución de las solicitudes presentadas por pacientes por los tiempos de espera.

Las primeras consultas a especialistas es la atención sanitaria más reclamada por pacientes en estas solicitudes seguida por la demora para pruebas diagnósticas y las peticiones para la realización de intervenciones quirúrgicas

De los 4.831 expedientes abiertos de reclamaciones y sugerencias en el año 2025, la mayoría de las personas continuaron utilizando el correo electrónico para hacer llegar su reclamación y sugerencia a la institución (en 2.801 ocasiones), lo que representa el 58 por ciento del total y con una disminución del 6 por ciento respecto al ejercicio anterior.

La segunda forma de presentación de las reclamaciones y sugerencias, al igual que en el ejercicio anterior, fue por escrito, con 1.975 casos, mediante presentación por correo postal o a través de registro electrónico, con un incremento significativo de un 54 por ciento respecto al año anterior y abarcando el 41 por ciento del total de los expedientes abiertos en la Oficina, seguidas a distancia, de la atención personal directa, audiencias, en 55 ocasiones,

Reclamaciones por áreas de salud

En la distribución de las reclamaciones por áreas de salud durante el año 2025, la que más registró fue la de Mérida (39% de los expedientes), Cáceres (17%), Badajoz (16%), Llerena-Zafra y Plasencia (8%), Don Benito-Villanueva (6%), Navalmoral de la Mata y Coria (1%).

Según este informe, se observa un aumento de las reclamaciones de usuarios y pacientes en Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito-Villanueva y Navalmoral de la Mata, mientras que en Llerena-Zafra y Coria, han disminuido en un 40% y 8% respectivamente.

Como en el ejercicio anterior, son los pacientes del área de salud de Mérida los que han presentado mayor número de reclamaciones en cifras absolutas, con 1.883; seguida de Cáceres, con 843 reclamaciones; Badajoz, con 759; y Llerena-Zafra, con 392 reclamaciones.

Ajustadas a la población de referencia son Mérida, Cáceres, Llerena-Zafra y Plasencia, las áreas de salud que generaron más reclamaciones por pacientes extremeños/as durante el año 2025.