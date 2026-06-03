Monesterio celebrará el V Festival Jamón&Blues con Nikki Hill como cabeza de cartel el 26 y 27 de junio

La localidad pacense de Monesterio acogerá el 26 y 27 de junio la quinta edición del Festival Jamón&Blues, un certamen de música al aire libre que contará con la actuación de la cantante estadounidense Nikki Hill como cabeza de cartel.

El evento reunirá a artistas y grupos nacionales e internacionales vinculados al blues, el soul y el rock, con Nikki Hill como “una de las voces

destacadas de la escena estadounidense actual”, según ha informado la organización.

El festival mantendrá como escenario principal la Plaza del Pueblo, donde se desarrollará la programación que arrancará con la actuación de la banda local La Fina Blues Band y continuará con el grupo londinense MFC Chicken, liderado por el saxofonista canadiense Spencer Evoy.

La jornada del sábado contará con actuaciones matinales, entre ellas una audición de jóvenes músicos de la Escuela Municipal de Música y los conciertos de las bandas Los Winters y The Blind Lemons.

Por la tarde, diferentes espacios urbanos del municipio, como la Rambla de Triana, la calle Eduardo Naranjo y la plaza de Gallego Paz, acogerán sesiones de blues en directo con la participación de varios grupos invitados.

El programa se completará con las actuaciones de Red House Revival y Nikki Hill en el escenario principal, además de espacios destinados a degustaciones gastronómicas, artesanía y productos relacionados con el festival.

Según la organización, el incremento de visitantes durante los días del evento ha llevado a completar la capacidad de alojamiento disponible en la localidad para el último fin de semana de junio.

El Festival Jamón&Blues está organizado por la Asociación Amigos del Blues de Monesterio y cuenta con la colaboración de distintas entidades públicas y privadas.