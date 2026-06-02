La redacción del proyecto del nuevo tramo de la A-58 entre La Roca de la Sierra y Bótoa se licita por 3,2 millones

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 3,2 millones de euros (IVA incluido) el contrato de servicios para la redacción del proyecto de trazado y construcción del nuevo tramo de la autovía extremeña A-58 entre las localidades pacenses de La Roca de la Sierra y Bótoa.

El anuncio de licitación correspondiente se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según avanza el Ministerio de Transportes, que señala que la actuación contempla el desarrollo de un nuevo tramo de autovía de aproximadamente 12,3 kilómetros, ubicado entre los kilómetros 53,8 y 66,1 de la actual N-523, en los términos municipales de La Roca de la Sierra y Badajoz.

El presupuesto estimado para las futuras obras asciende a 93,6 millones de euros (IVA incluido).

El objetivo de la actuación es "avanzar en la transformación del corredor Cáceres-Badajoz en una vía de alta capacidad, mejorando las condiciones de seguridad vial y funcionalidad del itinerario y dando continuidad a un corredor estratégico para Extremadura, señala el ministerio en nota de prensa.

La actuación, según señala, responde a la necesidad de "mejorar las características de la actual carretera, que presenta condicionantes como travesías urbanas, intersecciones a nivel, numerosos accesos directos y una elevada presencia de tráfico pesado", tras lo que ha señalado que la futura autovía permitirá incrementar el nivel de servicio y reforzar la seguridad de la circulación.

Asimismo, la iniciativa se integra dentro del desarrollo del corredor Cáceres-Badajoz, donde ya se están produciendo avances en otros tramos del itinerario, encontrándose actualmente en ejecución las obras del tramo A-66-Río Ayuela y en redacción el tramo Bótoa-Badajoz.