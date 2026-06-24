La Siberia estará en alerta naranja por calor este miércoles, amarillo en Vegas, Tajo y Alagón y Villuercas y Montánchez

La comarca pacense de La Siberia Extremeña estará en aviso naranja por altas temperaturas, que podrán alcanzar máximas de 40 grados. Por su parte, las comarcas de Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, y el norte de Cáceres, Tajo y Alagón y Villuercas y Montánchez, estarán en alerta amarilla por máximas de entre 36 y 38 grados.

Ante esta previsión, el 112 de Extremadura activará estas alertas a las 13,00 horas de este miércoles, que se mantendrán hasta las 21,00 horas.

Ayer, en el que fue el día más caluroso de esta primera ola de calor del Verano del 2026, Herrera del Duque y Navalmoral de la Mata alcanzaron la temperatura máxima de la región al registrar ambas 41,9 grados. En tercer lugar, se sitúa Mérida, al marcar 41,8 grados. Además, la localidad de Montehermoso llegaba a los 41,6 y Navalvillar de Pela, fue la quinta más calurosa de la región, con 41,5 grados registrados.