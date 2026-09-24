DEPORTE

El seleccionador de baloncesto Chus Mateo dirigirá en Mérida una jornada extraordinaria de entrenamiento este sábado

Se trata de una sesión de carácter abierto, diseñada para que entrenadores, técnicos y familias puedan presenciar el entrenamiento desde la grada como espectadores, informa en nota de prensa la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar.

Redacción

Extremadura |

El seleccionador de baloncesto Chus Mateo dirigirá en Mérida una jornada extraordinaria de entrenamiento este sábado
El seleccionador de baloncesto Chus Mateo dirigirá en Mérida una jornada extraordinaria de entrenamiento este sábado | Ayto. Mérida

La Federación Extremeña de Baloncesto (FExB), en colaboración con la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF) y el apoyo de Ibercaja, celebrará el próximo sábado, día 26, una jornada de trabajo en Mérida bajo el título 'Entrenando con Chus Mateo'.

La actividad estará dirigida por el seleccionador nacional absoluto masculino, Chus Mateo, quien compartirá pista y dinámicas de trabajo directo con los jugadores extremeños convocados.

La cita tendrá lugar a partir de las 11,00 horas, en el Complejo Polideportivo Guadiana de Mérida.

Se trata de una sesión de carácter abierto, diseñada para que entrenadores, técnicos y familias puedan presenciar el entrenamiento desde la grada como espectadores, informa en nota de prensa la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar.

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