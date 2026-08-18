Los Santos de Maimona celebra "el fruto de todo un año" con un programa de 20 actividades en la Fiesta de la Vendimia

La Fiesta de la Vendimia de Los Santos de Maimona cuenta con un programa formado por una veintena de actividades con las que celebrar "el fruto de todo un año", ha señalado el alcalde, Manuel Lavado, en relación a la producción de las 4.000 hectáreas de uva Eva con las que cuenta la localidad.

La fiesta se ha presentado este lunes en la Diputación de Badajoz, principal patrocinadora de la iniciativa a través de sus subvenciones para municipios y entidades locales menores que organizan cada año actividades culturales y fiestas populares.

Lavado ha acudido acompañado de su concejal de Cultura, Antonio Manuel Marín, y ambos han sido recibidos por el diputado provincial, Raúl Jareño, quien ha afirmado que todas ellas "deben tener en común una cosa: que hablen de nosotros y nosotras como pueblo".

"El ejemplo de la Fiesta de la Vendimia", ha añadido, "trasmite el modo de vida que desde hace muchas generaciones sostiene el devenir de Los Santos". Así, añade que a pesar del paso de los años, la dedicación de recoger la uva y todo lo que de ello se deriva después, como es el trabajo en las cooperativas o en las bodegas, e incluso la oferta turística que existe alrededor, siguen siendo los generadores de riqueza para "jóvenes y no tan jóvenes que han sabido incorporar innovaciones tecnológicas a todo este sector vital para el futuro de la localidad".

El propio regidor santeño ha hablado de reconocer las raíces, ver con orgullo la herencia recibida y proyectarla hacia el futuro, para unir "cultura, tradición, agricultura y economía local", indica la diputación en una nota de prensa.

Antonio Manuel Marín ha sido el encargado de presentar un programa que se extiende desde hoy y hasta el 30 de agosto, y que incluye la bienal de pintura que se alterna con la de literatura en cada ocasión; el pilar central de la gastronomía que llega en forma de premios, cenas maridaje, cocina en director y platos nuevos con la Beba como protagonista; el festival de flamenco; y, por supuesto, la pisada y el primer mosto de esta campaña de un tipo de uva que ha pasado de ser de mesa a generar vinos muy conocidos y retornar como fruta.