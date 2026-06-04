Sanidad fija las temperaturas dañinas para la salud: de 37,6 en Cáceres a 41,3 en Badajoz

El Ministerio de Sanidad ha actualizado los umbrales de temperatura máximos a partir de los cuales el exceso de calor dispara el riesgo para la salud y la mortalidad asociada, que en el caso de Extremadura oscilan entre los 37,6 grados de Villuercas y Montánchez (Cáceres) y los 41,3 de Vegas del Guadiana (Badajoz).

En España van de los 25,7 grados en el litoral asturiano y gipuzkoano a los 41,5 de la campiña sevillana.

La ministra de Sanidad, Mónica García, y el responsable de Salud y Cambio Climático de este departamento, Héctor Tejero, han presentado este miércoles el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de los Excesos de Temperaturas Sobre la Salud de 2026, que ha fijado esos nuevos umbrales tras una revisión exhaustiva de las series históricas de mortalidad y calor en España, incorporando nuevos criterios metodológicos.

El plan, que se activó el pasado 14 de mayo hasta mediados de septiembre, aunque ampliable por 15 días más, sigue dividendo el mapa, como los dos anteriores, en 182 áreas denominadas meteosalud; para esta campaña, se han determinado los techos de temperatura mediante un análisis estadístico de la asociación entre series temporales de mortalidad por causas naturales y temperaturas máximas diarias.

La serie temporal empleada para este cálculo incluye todos los casos diarios registrados entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2023, pero se han excluido 2020 y 2021 por presentar anomalías significativas de mortalidad, probablemente relacionadas con la pandemia de covid-19.