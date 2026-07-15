La reserva del Guadiana baja en la última semana hasta el 79,4% de su capacidad total, y la del Tajo, al 69,7%

La reserva de la cuenca del Guadiana ha bajado un punto durante la última semana debido a las altas temperaturas, hasta situarse en el 79,4 por ciento de su capacidad total, mientras que la del Tajo ha descendido en 1,7 puntos, hasta el 69,7 por ciento de su capacidad.

En el conjunto del país, la reserva hídrica española está al 75,3% de su capacidad total, por lo que los embalses almacenan actualmente 42.192 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, lo que supone una disminución de 1.007 hm3 en la última semana (1,8 puntos menos de capacidad).