Renfe sitúa el seguimiento de la huelga en el 1,8% y en Extremadura "apenas" ha tenido impacto

La huelga convocada por el Sindicato Ferroviario para este lunes en Renfe, con un seguimiento nacional del 1,83 %, no ha tenido "apenas" impacto en Extremadura, pues hasta ahora no se ha suprimido ningún servicio Alvia y en Media Distancia solo ha afectado al trayecto Villanueva de la Serena-Badajoz en ambos sentidos, ha informado el operador en un comunicado.

Según Renfe, el resto de trenes de la región ha circulado "con normalidad", al igual que "en la mayor parte de la red ferroviaria" nacional durante la huelga, que ha contado con un seguimiento "reducido" por parte de la plantilla.

El Sindicato Ferroviario convocó un parón de 24 horas para este lunes al entender que existe un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 y el "abandono premeditado" del servicio de Mercancías por su pretensión de "regalarlo" a la empresa Medway, filial de MSC.