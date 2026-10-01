Renfe oferta 11.200 plazas de tren para la Feria Internacional Ganadera de Zafra

Renfe ha establecido un dispositivo especial de refuerzo con motivo de la celebración de la Feria Internacional Ganadera y Tradicional de San Miguel de Zafra (Badajoz) con un total de 11.200 plazas plazas los días 2, 3 y 4 de octubre.

A los 16 servicios habituales se suman 21 trenes especiales que circularán en doble composición, es decir, con el doble de coches y plazas.

La empresa ferroviaria ha presentado este servicio público como alternativa frente al coche para desplazarse al evento, lo que permite reducir el tráfico de vehículos particulares, prevenir posibles percances en la carretera y aliviar aglomeraciones en los accesos y aparcamientos del recinto.

Además, Renfe ha promocionado estos días la Feria Internacional Ganadera mediante la tematización de los cabezales de los asientos de los trenes de media distancia en Extremadura.

Los servicios especiales circularán desde diferentes municipios extremeños y todos tendrán parada en el apeadero de ‘Zafra Feria’, ubicado frente a la entrada principal del recinto donde se desarrolla el certamen ganadero.

Estos trenes se comercializan con tarifas especiales para los trayectos de ida y vuelta realizados los días 3 y 4 de octubre, con precios que oscilan entre los 3 y los 12 euros, en función de la localidad de origen o destino.

Asimismo, dichos trenes especiales tienen enlace en Mérida con varios servicios de la oferta regular para desplazarse a Zafra desde otras ciudades.

Durante el desarrollo de la Feria Internacional Ganadera la empresa reforzará la información con personal de atención al cliente en las estaciones de Mérida y Zafra Feria.

Renfe ha movilizado a cerca de 100 trabajadores para gestionar este dispositivo especial, entre maquinistas, interventores, mecánicos y personal de seguridad.