Ramírez subraya que Extremadura es el nexo natural entre España y Portugal y reclama justicia territorial

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha participado este martes en Madrid en el X Foro Económico, Político y Social del Sudoeste Ibérico, donde ha defendido la necesidad urgente de impulsar las infraestructuras que vertebran el oeste peninsular y que resultan esenciales para el desarrollo económico, social y logístico de la región.

Durante su intervención, ha subrayado que el Sudoeste Ibérico constituye "uno de los grandes espacios estratégicos de la Península", un territorio clave que conecta Madrid con Lisboa, abre la puerta al Atlántico y une España y Portugal.

La región, pese a esta posición privilegiada, ha indicado, sigue sin contar con las infraestructuras necesarias para desplegar todo su potencial y ha recordado que Extremadura tiene "una posición estratégica extraordinaria, pero seguimos esperando infraestructuras básicas que permitan aprovechar todo ese potencial".

Ha defendido que estas inversiones son herramientas de cohesión territorial y de igualdad de oportunidades y ha afirmado que "lo que pedimos es justicia para Extremadura".

Ramírez ha situado la conexión ferroviaria Madrid - Lisboa como uno de los ejes prioritarios, señalada por la Unión Europea como infraestructura estratégica para el futuro de la movilidad continental.

Ha indicado que esta conexión debe servir no solo para acortar tiempos entre dos capitales europeas, sino para integrar plenamente a las ciudades extremeñas en el corredor económico, subrayando que "la conexión Madrid - Lisboa es estratégica para Europa y debe integrar a Cáceres, Mérida y Badajoz en uno de los grandes corredores económicos del sur".

Asimismo, ha advertido de las consecuencias de los retrasos acumulados y ha lamentado que "cada año sin estas infraestructuras es un año de oportunidades perdidas", un año menos de competitividad, de atracción de inversiones y de fijación de población joven.

Otro de los elementos centrales de su intervención ha sido la defensa de la recuperación de la Ruta de la Plata como infraestructura clave para vertebrar el oeste peninsular. Ha afirmado que "la Ruta de la Plata no es una reivindicación del pasado, es una infraestructura de futuro" y ha reclamado que no se sigan acumulando estudios y aplazamientos.

El consejero ha recordado que Extremadura es "el nexo natural entre España y Portugal" y ha reivindicado que invertir en la región significa también invertir en cohesión territorial, en el Corredor Atlántico y en una Europa más equilibrada y mejor conectada.

Finalmente, ha reclamado al Gobierno de España "certidumbre, calendarios públicos y compromisos verificables" y ha concluido que "menos estudios y más obras: ha llegado el momento de que las infraestructuras estén a la altura del potencial del Sudoeste Ibérico".