Quintana replica a las voces sobre fraude electoral con el "ridículo" de Guardiola con el robo de votos en Correos

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha comparado las dudas expresadas sobre el voto por correo el 29 de noviembre con el "ridículo" que hizo la presidenta de la Junta, María Guardiola, con las papeletas que desaparecieron en oficinas de Correos de varias localidades por parte de "delincuentes comunes" que fueron posteriormente detenidos.

A preguntas sobre las palabras al respecto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Quintana ha sostenido que "es una cuestión del modelo del procedimiento de Donald Trump", y que éste tiene tres partes.

"Una, deslegitimo el proceso, lo pongo en duda; dos, no acepto el resultado; y tres, si no me viene bien el resultado, voy al procedimiento judicial oportuno", para reiterar posteriormente que "es el modelo Donald Trump" y "el modelo de la extrema derecha".

Acto seguido, ha puesto el acento en el "enorme ridículo" y "espantoso" de Guardiola cuando a finales de año, y coincidiendo con los comicios autonómicos del 21 de diciembre, "unos delincuentes comunes robaron una caja fuerte y había unos votos".

Asimismo, ha recordado que se descubrió que eran unos delincuentes "comunes" que posteriormente han sido detenidos, y que Guardiola habló entonces de que "se ponía en peligro la libertad y la democracia".

"Fue un ridículo espantoso de la señora Guardiola y parece que es el modelo que ahora replica Díaz Ayuso. Poco tengo que decir, diría ¿todos los empleados de Correos son sanchistas? ¿Se duda de su profesionalidad? Lo dejo ahí", ha reafirmado.

De igual modo, ha abundado en que los empleados de Correos en aquel momento y a tenor de los citados votos por correo afectados "fueron uno a uno" recabándolos "de nuevo" en el caso de esas personas que habían ejercido su derecho al voto, de modo que "no hubo ningún solo problema" y "no hubo ninguna reclamación".

"¿Por qué se pone ahora en duda? Pues, procedimiento Donald Trump", ha concluido el delegado del Gobierno, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras participar en un solemne acto escolar de izado de la bandera con motivo del Día de la Fiesta Nacional, en el Parque Infantil Saavedra Palmeiro en Badajoz.