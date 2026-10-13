Quintana destaca la adaptación y flexibilidad operativa de la Guardia Civil para mejorar la seguridad en el medio rural

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha destacado la capacidad de adaptación y flexibilidad operativa de la Guardia Civil para mejorar las condiciones de seguridad en el medio rural, con un modelo de servicio orientado a desplegar los recursos humanos y operativos allí donde más se necesitan y garantizar una respuesta eficaz en todos los municipios.

Quintana ha realizado estas declaraciones durante su participación en los actos celebrados en Badajoz con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, donde ha trasladado su felicitación y reconocimiento a los cerca de 3.000 hombres y mujeres que integran la III Zona del Cuerpo en Extremadura.

El delegado ha subrayado que las características territoriales de la región, la extensión de su superficie y la dispersión de la población hacen que la presencia de la Guardia Civil resulte imprescindible para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos, especialmente en las localidades más pequeñas y alejadas de los grandes núcleos urbanos.

En este sentido, ha señalado que la eficacia del servicio no depende únicamente del número de instalaciones abiertas, sino de la capacidad para optimizar los recursos disponibles, mejorar los tiempos de respuesta y adaptar el despliegue operativo a las necesidades de cada territorio.

«Vivir en un pueblo no significa tener menos seguridad ni una menor protección de los derechos», ha defendido Quintana, quien ha reafirmado el compromiso de las administraciones públicas con la igualdad en el acceso a la seguridad, con independencia del lugar de residencia.

Una Guardia Civil moderna y preparada para nuevos desafíos

Durante su intervención, Quintana ha puesto en valor la evolución de la Guardia Civil hacia un modelo de servicio más operativo, flexible y adaptado a las nuevas demandas de la sociedad, capaz de afrontar tanto los desafíos tradicionales de la seguridad como las nuevas formas de delincuencia.

Entre los ámbitos prioritarios de actuación, ha destacado la lucha contra la violencia de género, la protección de las víctimas y de las personas más vulnerables, la prevención de la ciberdelincuencia y la persecución de los delitos que afectan al sector agrario, fundamental para la economía y el empleo de Extremadura.

Asimismo, ha reconocido la contribución de las distintas unidades y especialidades del Cuerpo, entre ellas el SEPRONA, las USECIC, la Policía Judicial, los equipos cinológicos, el GEAS, las unidades de Intervención de Armas y Explosivos, la Agrupación de Tráfico, el Servicio de Información y el Servicio Fiscal y de Fronteras.

El delegado ha incidido también en la importancia de la formación permanente, la actualización de conocimientos y la disponibilidad de medios adecuados para responder a unos riesgos cada vez más complejos.

En este contexto, ha destacado la incorporación este año de 150 agentes en prácticas a Extremadura, la cifra más alta registrada en la región, como muestra del refuerzo de los recursos humanos y de la importancia de contar con profesionales preparados para atender las necesidades de la ciudadanía.

Reconocimiento al compromiso y la vocación de servicio

José Luis Quintana ha trasladado su agradecimiento a todos los profesionales de la Guardia Civil por su entrega, profesionalidad y sentido del deber, así como a sus familias, cuyo apoyo resulta fundamental ante las exigencias personales y profesionales que implica el servicio.

El delegado ha recordado que la confianza ciudadana se construye, sobre todo, en el trabajo cotidiano: en la prevención de los delitos, la atención a quienes necesitan ayuda y el acompañamiento a las víctimas.

Finalmente, ha reiterado el compromiso de la Delegación del Gobierno con la coordinación entre las administraciones públicas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para mejorar las capacidades operativas y garantizar que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, cuenten con la protección que merecen.

Quintana ha concluido felicitando a los hombres y mujeres de la Guardia Civil en Extremadura con motivo de la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar, y haciendo extensiva la felicitación al conjunto de la sociedad extremeña con motivo de la Fiesta Nacional.

Los subdelegados del Gobierno destacan la protección ciudadana y la presencia de la Guardia Civil en el territorio

La subdelegada del Gobierno en Badajoz, Maribel Cortés, ha presidido los actos con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar celebrados en la Escuela de Tráfico de Mérida, donde ha destacado la labor de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la prevención de accidentes y la protección de los usuarios de las carreteras. “Detrás de cada control, cada patrulla y cada intervención hay un objetivo fundamental: proteger vidas”, ha señalado, agradeciendo la profesionalidad y la vocación de servicio de los agentes, así como el apoyo de sus familias.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, ha puesto en valor la presencia de la Guardia Civil en 221 de los 223 municipios de la provincia como garantía de seguridad y cohesión territorial, en el acto celebrado en la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres. Asimismo, ha destacado la coordinación con las policías locales a través del sistema VioGén para reforzar la protección de las víctimas de violencia de género y ha subrayado la importancia de seguir cuidando y mejorando los acuartelamientos, como espacios de referencia para los agentes y para la ciudadanía.