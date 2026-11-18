La Diputación de Badajoz a través del Área de Igualdad y en colaboración con Cruz Roja ha presentado este martes, día 17, una nueva edición del Proyecto Mariposas, que trabaja actualmente con 261 menores hijos de mujeres víctimas de violencia de género y unas 170 madres en la provincia.

El proyecto, orientado a la autoexpresión, empoderamiento, ocio y tiempo libre de hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género, trabaja para dar visibilidad a estos menores como víctimas de dicho tipo de violencia, acercar los recursos a quienes más los necesitan y recuperar la infancia a través del ocio, el juego y las relaciones positivas.

Para ello, se desarrollan tanto actividades y talleres grupales como excursiones y salidas culturales para fomentar el vínculo maternofilial que, en la mayoría de los casos, está "deteriorado", junto a sesiones individuales y las jornadas profesionales 'Mariposas' de violencia de género y vicaria, cuya próxima cita está prevista el 18 de marzo, y las denominadas 'La realidad desconocida' el 21 de enero, ambas en Badajoz.

La diputada de Igualdad de la Diputación de Badajoz, Lourdes Linares, y la directora provincial de Inclusión Social de Cruz Roja, María Gómez, han presentado la quinta edición del Proyecto Mariposas acompañadas de la técnica del proyecto, Sandra Paulino Cordero, quien ha detallado la evolución del programa que, en su primera edición en 2022, atendió a 44 menores y en 2023 a 67, en ambos casos con edades comprendidas entre 6 a 21 años.

En el caso de 2024, trabajaron con 153 menores de 0 a 21 años y 115 madres; en 2025 con 197 menores de 0 a 21 años y 143 madres; hasta junio de este año con 246 menores y 162 madres y en este mes de noviembre con 261 menores y unas 170 madres. Este incremento y la incorporación de nuevas actuaciones ha sido posible, ha apuntado, gracias al aumento de la financiación del proyecto, que la diputación financia con 200.000 euros por segundo año consecutivo.

Sobre el programa, Sandra ha explicado que está dirigido a los hijos de víctimas de violencia de género para protegerles y mejorar su bienestar, y que nació en 2022 para reducir las consecuencias negativas que sufren las mujeres víctimas y especialmente sus hijos, menores que viven en un entorno de violencia de género y que son "víctimas directas" aunque en muchas ocasiones no se les considera como tales.

"SON TAN VÍCTIMAS COMO SUS MADRES"

Al respecto, Lourdes Linares ha señalado que se trata de la quinta edición de este proyecto, que ha definido como una apuesta de la diputación dirigida a ayudar a los niños que son tan víctimas de violencia de género como sus madres, de manera tal que con este programa pretenden hacerle la vida "un poquito más fácil".

La Diputación de Badajoz considera que es algo que debían hacer y así lo han ido demostrando las aportaciones que, año tras año, han ido incrementándose en el presupuesto de este proyecto que arrancó en 2022 con 60.000 euros dedicados a esta actividad que actualmente cuenta con más de 200.000 euros.

En concreto, Cruz Roja trabaja con estos niños y desde el año pasado también con sus madres en aras de intentar facilitarles la vida, "porque la violencia de género la sufren las mujeres, la practican los hombres y la sufren en exceso los hijos y las hijas que, aunque los padres no les pongan una mano encima, son tan víctimas como sus madres porque están creciendo en ese ambiente de violencia que están padeciendo sus madres".

Así, su vida es "sumamente complicada" y el programa pretende hacerles la vida "más fácil" y que sepan que hay una "distinta a la que, por desgracia, les ha tocado vivir hasta que consiguen salir de ahí".

Por último, María Gómez ha puesto el foco en que es la responsable del proyecto y de un equipo técnico que cubre el conjunto de la provincia dentro de este programa que, tras cinco años, se considera sólido y de continuidad, aunque se tiene que seguir aprendiendo y tanto las jornadas como las experiencias e intervenciones con las familias les muestran nuevas realidades, herramientas u oportunidades para poder trabajar con las madres o con los menores. Dentro del equipo, ha agregado, también se realizan acciones de reciclaje y formación.

En este sentido, ha abundado en las jornadas 'Mariposas' y 'La realidad desconocida', esta última de la mano de la anterior y que amplía las esferas que se pueden encontrar dentro del mundo de la violencia porque, al trabajar con los menores y al incluir también a las madres en el proyecto, han visto que hay otros campos en los que tienen que intervenir, y formarse, además de dar a la sociedad la oportunidad para tratarlo en colaboración también con la diputación.

Sobre el impacto del Proyecto Mariposas en los participantes, ha concluido que a lo largo del tiempo han podido ver que es un espacio "seguro" para los niños y las madres, primero por cómo ven éstas a los primeros y también para ellas mismas, ante lo que se fomenta la vinculación tanto entre familias como entre mujeres que se ven reconocidas y entre las que surgen sinergias o amistad, permitiéndoles desconectar de sus preocupaciones y vivir experiencias "naturales y normales" como estas actividades y talleres.

También ha citado pequeños "avances" como los niños que van perdiendo el miedo a hablar con otros pequeños, o esa niña que en el colegio no se atrevía a realizar una actividad porque le daba miedo o se quería ir enseguida después de clase pero que ya participa más, junto a esas mujeres que quieren salir "un poquito más" a la calle.