El proyecto de la gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral sigue pendiente de la declaración de impacto ambiental

El proyecto de la gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata (Cáceres) continúa pendiente de la declaración de impacto ambiental, y a falta de algún informe sectorial que "en breve debe estar".

De este modo lo ha señalado el alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, quien ha subrayado que el ayuntamiento está ya preparado para, cuando llegue el momento, conceder la licencia de obra; y ha remarcado que tanto la Junta como el consistorio seguirán facilitando "toda labor posible" para que el proyecto sea "una realidad" en la localidad, así como que se mantiene la "alfombra" puesta al mismo.

"Nosotros, tanto desde la Junta de Extremadura como desde el alcalde, nuestra gestión va a seguir siendo facilitar toda labor posible para que ese proyecto sea una realidad en Navalmoral de la Mata y en Extremadura. Desde un principio estamos peleando para ello. Sabemos que las decisiones, los cambios los toma el empresario, y nosotros a trabajar de la mano y alfombra puesta para el proyecto", ha declarado el primer edil a preguntas de los medios este miércoles en una rueda de prensa en Mérida sobre ampliación de sedes de la Universidad de Mayores.

En cuanto a los plazos para el proyecto, Enrique Hueso se ha remitido a los marcados por la empresa, y que son --ha apuntado-- "empezar a iniciar la primera fase de batería en el segundo semestre del 2027" y "en el primer trimestre del 2028 la segunda fase de las baterías".

Se trata de unos plazos que, tal y como ha señalado, "los pone" el Ministerio de Industria por el PERTE que tiene concedido al proyecto.