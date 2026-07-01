El Programa de Turismo Termal de Diputación de Badajoz ofrece 518 estancias en balnearios de Alange y El Raposo

La Diputación de Badajoz ha aumentado un 19,9 por ciento la inversión en el Programa de Turismo Termal, que suma 86 nuevas plazas con un total de 518 estancias subvencionadas en los balnearios de Alange y El Raposo, y consolida una iniciativa que combina bienestar, envejecimiento activo y desarrollo económico.

De este modo, la institución provincial continúa reforzando su apuesta por el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo del turismo de interior con una nueva edición del Programa de Turismo Termal 2026, una iniciativa impulsada por el Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo que incrementa este año su presupuesto hasta los 119.658 euros, un 19,9 por ciento más que en la convocatoria anterior, permitiendo ampliar la oferta hasta 518 plazas subvencionadas.

La presentación del programa ha contado con la participación de la diputada del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, Ana Belén Valls, acompañada de la coordinadora de los Planes de Sostenibilidad Turística y Proyectos Europeos de Turismo de la institución provincial, Carolina Casado, el director del Balneario de Alange, Fernando Fernández-Chiralt, y la directora de Calidad del Balneario El Raposo, Catalina Jiménez.

La resolución de la convocatoria ha sido publicada este martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), y con la misma culmina un proceso iniciado después de que se hiciera lo propio con las bases el pasado mes de diciembre de 2025, todo ello en el marco de una iniciativa que, como ha destacado Valls, "se ha consolidado como una herramienta que une salud, turismo y desarrollo rural, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas, al tiempo que genera actividad económica y empleo en nuestros municipios".

En concreto, el Programa de Turismo Termal alcanza este año su octava edición, afianzándose como una de las iniciativas más exitosas de la Diputación de Badajoz en materia de turismo de bienestar.

La convocatoria ha registrado 873 solicitudes procedentes de ciudadanos de toda España mayores de 16 años, lo que vuelve a poner de manifiesto el elevado interés que despierta esta iniciativa y su creciente proyección nacional, según indica en nota de prensa la institución provincial, que ha detallado que el incremento presupuestario ha permitido aumentar la oferta hasta 518 plazas, distribuidas de forma equitativa entre los balnearios de Alange y El Raposo, con 259 plazas en cada establecimiento.