El presupuesto consolidado de la Diputación de Cáceres para 2027 crece un 10,08 por ciento y asciende a 250.723.866 euros, una cantidad que incluye las cuentas de la institución provincial, junto a las del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT), que se eleva a 9,9 millones de euros.

Se trata de un presupuesto "muy ambicioso", el más expansivo de la historia de la institución provincial, frente a los 227,76 millones del actual ejercicio. Además, cuenta con un marcado carácter social y municipalista, ya que 173,4 millones de euros, lo que supone el 77,68 por ciento del presupuesto total, se destina a los 223 municipios de la provincia y a las entidades locales menores.

Así, el presupuesto de la institución provincial alcanza los 223,3 millones de euros a los que hay que sumar los del OARGT (9,9), los de la Institución Ferial de Trujillo, que se sitúan en 653.430 euros, y el del Consorcio del Museo Pérez Comendador Leroux de Hervás, que llega a los 261.879 euros. En cuanto al presupuesto del Consorcio MásMedio se sitúa en 2027 en 27,7 millones de euros lo que supone un incremento de 3,4 millones respecto a este año.

Las cuentas, las últimas de esta legislatura antes de la cita con las urnas de mayo del año que viene, han sido presentadas este martes en una rueda de prensa por el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, acompañado de todo de su equipo de Gobierno y serán aprobadas en un pleno extraordinario este jueves, 19 de noviembre, a las 12,00 horas.

Morales ha incidido en que se trata de un presupuesto social que está destinado a mejorar la vida de las personas que viven en los municipios de la provincia "más allá del alcalde o la alcaldesa que gobierne cada pueblo", y a facilitar el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales.

"La incidencia directa va a ser para empleo, para vivienda y para intentar que las condiciones de vida de nuestros pueblos sean las más óptimas para que el que quiera vivir en un pueblo pueda vivir con toda la garantía del mundo", ha indicado el presidente.

En materia de fomento el empleo se destinan 10,5 millones en tres planes diferentes, y en inversiones en planes provinciales se tiene previsto un montante de 18,3 millones, que los ayuntamientos podrán destinar a obras, gastos corrientes o adquisición de equipos. Otra de las inversiones más importantes es en la red de carreteras provinciales, con un montante de más de 6.189.000 euros para el mantenimiento de los casi 2.000 kilómetros de carreteras que tiene la Diputación de Cáceres.

En cuanto a las inversiones directas en carreteras, se pondrá en marcha un plan que que este año cuenta con algo más de 13.450.000 euros, con una cuantía total de 31 millones de euros, que se invertirán entre los años 2026, 2027 y 2028 inicialmente en las carreteras de la propia Diputación. Entre algunas actuaciones, se ensanchará el acceso a Guijo de Santa Bárbara o el de Gargüera con una inversión de 3,2 millones de euros cuyo proyecto ya prácticamente está finalizado y pendiente de la tramitación ambiental.

También se actuará en la carretera que une Salorino con la localidad pacense de San Vicente de Alcántara, que se va a ejecutar mediante un convenio con la Diputación de Badajoz, con una inversión total de 5 millones de euros distribuida a partes iguales entre las dos diputaciones.

En cuanto a las inversiones en patrimonio provincial, se ha avanzado en los proyectos de reforma del Complejo Cultural Santa María de Plasencia y en el del Palacio Provincial "y creo que estaremos en disposición de adjudicarlo o sacar la solicitación a primeros del año que viene", ha apuntado el vicepresidente Tercero, Fernando García Nicolás, que ha desgranado el presupuesto en el área de Fomento.

La inversión en el Palacio Provincial está cuantificada en 9,5 millones de euros y en el Compejo de Santa Santa María se invertirán 5,4 millones de euros. "Son inversiones muy importantes que lo que hacen es modernizar y mejorar el acceso a estos edificios", ha apuntado.

Continuarán las inversiones en adecuación de zonas de baños y piscinas naturales, para lo que se ha hecho un convenio con Tragsa para agilizar los expedientes; y se avanzará en la creación de comunidades energéticas con un incremento de 600.000 euros en el presupuesto, que será de 1,1 millones de euros en el 2027.

OPOSICIONES Y PARQUES DEL SEPEI

Con respecto al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei), la cantidad destinada al presupuesto en 2027 es de 32,4 millones de euros, con lo que se increment en 4,88 millones respecto a 2026. Destacan las partidas destinadas a adquisición de nuevos vehículos, con 1,8 millones de euros, y obras en algunos edificios por valor de 500.000 euros.

Respecto a las oposiciones que se han convocado para aumentar la plantilla de bomberos de cara a completar la red de parques provinciales, el presidente ha indicado que ya se ha resuelto el listado definitivo de aprobados que se incorporarán a sus puestos, incluído el parque de Guadalupe, que "antes de final de año tendría que estar abierto", ha dicho Morales.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

La cooperación al desarrollo es otro de los pilares de este presupuesto que incrementa la partida en 200.000 euros y destinará el 0,74% del total, entre los que se incluyen nuevos programas como la cátedra Ñuflo de Chaves en colaboración con Bolivia, con 52.000 euros asignados.

En materia de turismo y cultura se destinan 674.000 euros para impulsar el turismo fluvial con una nueva embarcación que navegará por el embalse de Gabriel y Galán, y se potenciará el barco por el Tajo Internacional. Seguirán adelante los programas provinciales de conciertos y teatro como Estivalia y otros muchos para dinamizar culturalmente los pueblos.

En agricultura, por primera vez se destinará una subvención de 450.000 euros para la adquisición y equipamiento del Centro de cría de abejas reinas en la comarca de Las Hurdes, y se avanzará en los planes de desarrollo demográfico con más de 3,14 millones de euros en políticas contra la despoblación en el mundo rural.

En el área de informática se recoge una inversión de 1,5 millones en nuevos equipamientos, y para la Estrategia de Inteligencia Artificial se han reservado 1,14 millones para mejoras de los procesos internos y la prestación de servicios con la creación de una herramient propia de IA en la que se invertirán 708.000 euros.

La memoria democrática será otros de los pilares del presupuesto de 2027 con la financiación de trabajos de exhumación de restos de las fosas del cementerio de Cáceres y de Conquista de la Sierra, entre otros.

Así, la Diputación de Cáceres gestionará el año que viene un presupuesto con deuda cero cuyos principales ingresos proceden de los impuestos directos con 71,3 millones, y de las transferencias del Estado, que alcanzan los 46,3 millones de euros.

Con todo ello, las cuentas provinciales se llevarán a un pleno extraordinario este jueves, 19 de noviembre, y saldrán adelante con la mayoría de los votos del PSOE. Cabe recordar que los cuatro anteriores presupuestos han sido aprobado por unanimidad con el apoyo del PP, algo que también le gustaría al presidente que sucediera este año.

"El presupuesto tiene la misma dinámica y la misma estructura, incide en las mismas cuestiones que incidía en los años anteriores", ha dicho Morales que cree que no ve "ninguna razón objetiva para oponerse a un presupuesto donde hay incluso peticiones concretas que el Partido Popular". "El voto de cada grupo político es libre y respetable absolutamente" ha incidido el presidente, que ha defendido que "la institución esté por encima de los intereses políticos" y ha mostrado su deseo de que las cuentas salgan adelante con el apoyo de los dos grupos políticos.