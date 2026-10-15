La presidenta de la Diputación de Badajoz defiende la lactancia como un derecho y una elección libre de las mujeres

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha defendido la lactancia como un derecho y una elección libre de las mujeres, que a su juicio debe contar con el respaldo de las instituciones y poder ejercerse en igualdad de condiciones, independientemente del lugar de residencia.

Asimismo, ha destacado la importancia de promover la información, el acompañamiento sanitario y la sensibilización social para facilitar la lactancia materna, especialmente ante las dificultades relacionadas con la conciliación familiar y laboral.

De este modo lo ha planteado este miércoles en Villanueva de la Serena (Badajoz) en la inauguración de las III Jornadas Extremeñas de Lactancia Materna, donde ha señalado que la lactancia, además de sus beneficios para la salud y el desarrollo infantil, "también debe ser concebida como un derecho fundamental y una elección libre". En este sentido, ha insistido en que "para ejercerlo desde la libertad, sin prejuicios, hay que informar, apoyar y visibilizarla".

Las jornadas, organizadas por el Área de Salud Don Benito-Villanueva de la Serena y la Asociación Profesional de Matronas Extremeñas, cuentan con el patrocinio de la Diputación de Badajoz y reúnen a especialistas de medicina, enfermería, nutrición, psicología y derecho, entre otras disciplinas.

Del Puerto ha expresado su satisfacción por volver a participar en este encuentro, al que ya asistió en su primera edición cuando era madre lactante, y ha valorado el trabajo de los profesionales sanitarios y de las asociaciones que contribuyen a mejorar la atención y el acompañamiento a las madres.

Asimismo, ha destacado que para la diputación supone un "orgullo" colaborar con iniciativas de carácter sociosanitario como ésta, que permiten actualizar conocimientos científicos, compartir experiencias y abordar las dificultades a las que se enfrentan las mujeres durante la lactancia.

MUJERES DEL MEDIO RURAL

Uno de los principales mensajes de la presidenta de la diputación pacense ha estado dirigido a las mujeres que viven en los municipios rurales, coincidiendo con la celebración, mañana 15 de octubre, del Día Internacional de las Mujeres Rurales.

Del Puerto ha reivindicado que la libertad para decidir sobre la lactancia debe estar garantizada en todos los territorios y ha recordado que "nacer y criar en un pueblo también debe ser una elección, segura, libre y respetada".

En esta línea, ha defendido que residir en un municipio pequeño no puede suponer una desventaja a la hora de acceder a recursos sanitarios, información especializada o espacios adecuados para la lactancia. "Vivir en un pueblo no debe implicar aislamiento ni renuncia, sino los mismos derechos y libertades de amamantar con los mismos recursos y apoyos que toda mujer se merece, sin importar el lugar en el que viva", ha afirmado.

De igual modo, ha vinculado esta reivindicación con la necesidad de favorecer las condiciones de vida de las familias en el medio rural y de atender las necesidades de quienes asumen las tareas de crianza y cuidados. "Precisamente, lo que más necesita el mundo rural para su futuro son niñas y niños, necesitan familias y para ello necesitan que cuidemos de quienes les cuidan", ha subrayado.

ENCUENTRO CIENTÍFICO Y MULTIDISCIPLINAR

Las III Jornadas Extremeñas de Lactancia Materna han reunido a profesionales de diferentes ámbitos para analizar la salud materno-infantil desde una perspectiva integral, combinando los avances científicos con los aspectos emocionales, sociales y legales de la lactancia.

El programa ha abordado cuestiones como la microbiota y la nutrición durante los primeros mil días de vida, la cronobiología de la leche materna, la influencia de la lactancia en el neurodesarrollo y la importancia del vínculo emocional durante la crianza.

También se han tratado aspectos relacionados con la nutrición materna, la recuperación física tras el parto, la práctica deportiva, la protección legal de la lactancia y los nuevos desafíos derivados de las redes sociales, las aplicaciones móviles y la difusión de información a través de plataformas digitales.

En el acto inaugural han participado, además de la presidenta de la Diputación, la alcaldesa de Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández; la gerente del Área de Salud Don Benito-Villanueva de la Serena, Gloria Vivas; la secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, María del Ara Sánchez; la presidenta de la Comisión de Lactancia Materna del Área de Salud, Azucena Haut, y la presidenta de la Asociación Profesional de Matronas Extremeñas, Cristina Franco.

Durante su intervención, la alcaldesa, Ana Belén Fernández, ha destacado que encuentros como éste son "muy necesarios" para la formación y el aprendizaje de madres, familias y profesionales, y ha incidido en la importancia de acompañar a las mujeres y conocer las dificultades reales a las que se enfrentan.

En este sentido, ha anunciado que el nuevo mercado de abastos de la localidad, cuya apertura está prevista próximamente, contará con una sala de lactancia a disposición de las mujeres que la necesiten.

Por su parte, las representantes de las entidades organizadoras han incidido en la importancia de la conciliación, la corresponsabilidad y la implicación de toda la sociedad en la protección y promoción de la lactancia materna.