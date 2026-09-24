El Premio Dulce Chacón de Narrativa dará a conocer este sábado la obra ganadora que saldrá de las cuatro finalistas

El jurado del XXI Premio Dulce Chacón de Narrativa Española se reúne este sábado, día 26, para deliberar cual de las cuatro obras finalistas es la ganadora de la presente edición.

Los títulos aspirantes al galardón son 'Los ilusionistas', de Marcos Giralt Torrente, 'Comerás flores' de Lucía Solla Sobral, 'Una belleza terrible' de Edurne Portela y José Ovejero y 'Lo que no se ve' de Cristina Fernández Cubas.

Para ello, contará con la representación de los jurados populares de Zafra y Olivenza en aras de llegar a un acuerdo definitivo entre sus 14 miembros con voto de asesores literarios, la Asociación de Escritores y Escritoras Extremeños, la Junta de Extremadura, la Universidad regional, David Uclés, como ganador de la edición anterior, la Diputación de Badajoz y la familia de Dulce Chacón.

Así, los cuatro finalistas que resultaron de la selección previa de expertos llegarán a esta deliberación, tras la que la institución provincial hará el anuncio del trabajo ganador pasado el mediodía.

Zafra, como cada año y por ser la casa de la escritora que da nombre al certamen, y Olivenza en este 2026 como sede itinerante para favorecer el carácter provincial que aporta la diputación provincial al mismo, han sido los dos emplazamientos en los que se han constituido los jurados populares que representan en cada edición el vínculo con la sociedad que "acompañará siempre" a Dulce Chacón.

Tras presentaciones públicas y defensas concretas, en ambos municipios se ha vivido un "intenso y rico" debate, con personas de todas las edades y un cauce de puntuación "bien" establecido, como ha detallado la diputación pacense en nota de prensa.

Por un lado, en Zafra se crearon cuatro grupos que argumentaron cada una de las novelas para finalmente puntuar con 279 puntos la obra de Lucía Solla Sobral 'Comerás flores', con 194 a 'Una belleza terrible' de Edurne Portela y José Ovejero, con 175 a 'Lo que no se ve' de Cristina Fernández Cubas, y con 162 a 'Los ilusionistas', de Marcos Giralt Torrente.

Por otro, Olivenza reunió a 45 personas con votos de entre 2 y 5 puntos que podían repartir entre las cuatro propuestas. Participantes del club local de lectura, personal de la biblioteca y profesores y maestros del pueblo han puesto las bases presentando la riqueza de las mismas, para celebrar posteriormente un debate conjunto en el que se han contrastado las opiniones.

En este caso, 'Los ilusionistas' se alza como la mejor valorada "por su tratamiento del lenguaje y su valor literario", como ha señalado el coordinador del club, Joaquín Mora.