El precio de la vivienda subió un 7 % en Extremadura en el tercer trimestre

El precio medio de la vivienda en Extremadura creció un 7,2 % durante el tercer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta los 951 euros por metro cuadrado, lo que mantiene a la comunidad autónoma como la más asequible de España, según los datos de la consultora Gesvalt.

Esta cifra supone menos de la mitad que la media nacional, situada en 2.085 euros por metros cuadrado.

Así, la entidad ha destacado que adquirir una vivienda de 90 metros cuadrado en la región extremeña supone un desembolso de 85.590 euros, 5.760 euros más que hace un año.

Por provincias, Badajoz registró un precio de venta de 957 euros por metro cuadrado, (7,5 % más), mientras que en Cáceres alcanzó los 940 (6,5 %).