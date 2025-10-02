Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros se incrementaron en un 4,3% en agosto en Extremadura

Las pernoctaciones en establecimientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings y alojamientos rurales) se han situado en agosto en las 259.832, lo que supone un incremento del 4,32 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior.

Así, en agosto se alojaron 92.731 viajeros en establecimientos turísticos extrahoteleros de Extremadura, un 4,42 por ciento más en tasa interanual, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, el turismo rural disminuye interanualmente en viajeros un 0,1 por ciento, hasta los 36.872, mientras que las pernoctaciones alcanzan las 105.329, un 4 por ciento más, mientras que la estancia media se sitúa en 2,86 días, un 4,3 por ciento superior al año anterior.

Además, en los apartamentos turísticos extremeños se han contabilizado en agosto 34.686 viajeros, un 14,8 por ciento más, y 67.942 pernoctaciones, que supone un incremento del 10,5 por ciento.

La estancia media en estos alojamientos se sitúa en 1,96 días, un 3,9 por ciento menos.