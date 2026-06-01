El incendio de una vivienda en el Cerro Gordo de Badajoz deja 2 heridas leves por intoxicación de gases y un ataque de ansiedad

Dos mujeres resultaban heridas de carácter leve por un incendio originado ayer domingo en la cocina de una vivienda situada en la Calle Lady Smith, el Cerro Gordo de Badajoz. El fuego comenzó en la cocina de un piso ubicado en una cuarta planta y provocó que dos personas quedasen atrapadas por el humo.

El 112 especifica que una de las mujeres heridas, de 31 años, se veía afectada por intoxicación de monóxido de carbono, mientras que la otra mujer, cuya edad no se especifica, sufrió un ataque de ansiedad. Ambas fueron trasladadas al Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz.