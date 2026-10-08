Los parques de bomberos protagonizan la segunda jornada de puertas abiertas de la Diputación de Cáceres

La Diputación de Cáceres continúa con las jornadas de puertas abiertas con motivo de la festividad de su patrón, San Pedro de Alcántara, que se conmemora el próximo 19 de octubre. Este miércoles, los parques de bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de Plasencia y Cáceres, han sido los protagonistas de la segunda jornada de puertas abiertas.

En este caso han sido los CEIP Virgen de la Jarrera, de Mirabel y San José de Calasanz, de Riolobos, los que han visitado el parque móvil del Sepei en Cáceres, mientras que el alumnado del CRA Vera-Tiétar, de Pasarón de la Vera, y el CEIP Nuestra Señora de Fátima, de Galisteo, ha conocido el funcionamiento y el interior del parque móvil del Sepei en Plasencia.

Además, alumnas y alumnos del CEIP Tesoro de Aliseda han podido recorrer las estancias, pasillos, salones y claustros del Palacio Provincial, el Palacio de Mayoralgo, donde han participado en juegos del CircularFab, y el Palacio de Carvajal, en el que les esperaba un cuentacuentos.

La jornada de puertas abiertas de edificios y servicios provinciales continúa este jueves, 8 de octubre. En Plasencia, la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Malpartida de Plasencia visitará los claustros del Complejo Cultural Santa María y el Museo Etnográfico y Textil Pérez Enciso.

Ya por la tarde, a partir de las 18,00 horas, las personas interesadas podrán visitar esos mismos espacios en una visita guiada de libre acceso. Además, a las 19,00 horas, podrán disfrutar de la actuación de alumnas y alumnos de Danza y del Conservatorio de Música García Matos, en el Museo Etnográfico.

En Cáceres, a las 12,00 horas, en el Palacio de Carvajal, el Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres impartirá un taller medioambiental en el que participarán alumnos y alumnas de los CEIP Fernando el Católico, de Madrigalejo y Los Ángeles, de Caminomorisco, y usuarios de la asociación Divertea.

Por la tarde, a las 17,00 horas se harán visitas guiadas a los Palacio de Carvajal, Provincial y Mayoralgo, abiertas al público, pero con inscripción previa. Y a las 19,00 horas, en el Palacio de Mayoralgo, se podrá asistir al concierto que ofrecerá la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres, con entrada libre hasta completar aforo.