Organizaciones ambientales plantean a la Junta prioridades para la Estrategia Regional de Restauración de la Naturaleza

Varias organizaciones ambientales extremeñas (Adenex, SEO/Birdlife, Fundación Global Nature, Ecologistas en Acción, Ecologistas Extremadura, Anser, Grus Extremadura y la Sociedad Extremeña de Zoología) han planteado a la Junta zonas prioritarias de cara a la elaboración de la Estrategia Regional de Restauración de la Naturaleza.

Así, se han unido para solicitar información ambiental a la Junta de Extremadura acerca de la elaboración del diagnóstico preliminar de zonas degradadas y de qué zonas prioritarias han sido identificadas en la región para su restauración, tanto en ecosistemas o paisajes terrestres como agrarios y urbanos.

De este modo, han propuesto a la Junta de Extremadura una serie de hábitats y especies, ecosistemas, paisajes y lugares donde es urgente actuar a través de su restauración y conservación en el territorio extremeño, informan las organizaciones proponentes en nota de prensa.

Tales como el hábitat natural de dehesas en Extremadura, los hábitat agroesteparios degradados por sobreexplotación o abandono, las Lagunas temporales y complejos lagunares amenazadas, ríos y tramos fluviales urbanos, vías pecuarias, vías verdes (ferrocarriles en desuso, caminos de canales y riberas), caminos rurales y forestales, y canteras y huecos mineros.

También, elementos de conectividad en zonas agrarias (setos, bosquetes, márgenes entre cultivos u otros elementos que pueden servir de cobijo para la flora y fauna) y, en general, todas las áreas críticas para la conectividad identificadas como son las áreas a desfragmentar para reducir los impactos de las infraestructuras lineales de transporte sobre la biodiversidad, los puntos negros por atropellos de fauna en infraestructuras lineales de transporte, y los puntos negros por colisiones y electrocuciones en infraestructuras de transporte y de generación de energía (aerogeneradores principalmente).