Las obras 'Medea' y 'Antígona, la estirpe maldita' despiden el Festival de Mérida en el Teatro María Luisa este fin de semana

El Teatro María Luisa despedirá este fin de semana la programación del 72 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida con las representaciones de 'Medea', este sábado, 1 de agosto, y de 'Antígona, la estirpe maldita', el domingo 2 de agosto.

Así, la primera de las citas será este sábado 'Medea', una producción de la compañía Sa Boira (ONCE Illes Balears) basada en el texto de Eurípides, en versión de Ramón Irigoyen, e interpretado por actores con ceguera o discapacidad visual grave.

Ya el domingo llegará el turno de 'Antígona, la estirpe maldita', una producción de Atalaya-TNT dirigida por Ricardo Iniesta que culmina la trilogía de las heroínas griegas de la compañía, tras 'Elektra' y 'Medea'.

La obra propone una revisión del mito de Antígona a partir de distintos textos clásicos y plantea "una reflexión sobre el conflicto entre la conciencia individual y el poder, así como sobre cuestiones universales como la justicia, la libertad, la vida o la muerte", según explica el Festival de Mérida en nota de prensa.

Con estas dos funciones concluye la programación del Festival en el Teatro María Luisa, que durante todos los sábados del mes de julio ha ofrecido al público una "propuesta escénica complementaria" a la del Teatro Romano.

Por este escenario han pasado Penélope. La odisea de mujeres, diosas y monstruos, Medea en la versión de Iñaki Rikarte, Prometeo, la producción portuguesa A Paz (La Paz), Un tal César y ahora Medea y Antígona, la estirpe maldita, configurando "una programación caracterizada por la diversidad de lenguajes escénicos, la presencia de compañías nacionales e internacionales y la incorporación de propuestas de teatro inclusivo".

Desde su incorporación al Festival en 2022, el Teatro María Luisa se ha consolidado como una sede estable del certamen, ampliando la oferta cultural de la ciudad durante los meses de julio y agosto y ofreciendo al público espectáculos que dialogan con la programación principal del Teatro Romano desde diferentes perspectivas artísticas.