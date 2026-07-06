De nuevo este lunes toda Extremadura se mantendrá bajo aviso naranja por altas temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy lunes el punto álgido del episodio de ola de calor que afecta a todo el país, con temperaturas máximas que podrán superar los 43 grados. Así, de nuevo, hoy Extremadura se mantendrá en todo su territorio bajo aviso naranja por calor, desde la 1 del mediodía y hasta las nueve de la noche. Además, no se descartan posibles chubascos con tormenta, especialmente al este de la región extremeña.

Ya ayer domingo, Alburquerque fue la localidad más calurosa de España, tras alcanzar una temperatura de 43,5 grados a las 17,20 horas. Por detrás se han colocado Olivenza, con 43,1 grados, mientras que Mérida, alcanzaba los 42,5 grados, Badajoz, con 42,4 grados y Santa Marta, marcaba los 42,4 grados.