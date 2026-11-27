La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por nieblas a última hora de este viernes, 27 de noviembre, en las Vegas del Guadiana y en la Siberia extremeña, que se prolongará durante toda la madrugada del sábado.

De acuerdo con el aviso emitido por la Aemet, ambas zonas de las provincia de Badajoz permanecerán en riesgo por densas nieblas entre las 23,00 horas de este viernes, y las 9,00 horas del sábado, día 28.

Durante este periodo, hay riesgo de que la visibilidad se reduzca por debajo de los 200 metros.