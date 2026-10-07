El Museo Arqueológico de Badajoz retira "temporalmente" piezas de sus vitrinas como medida "preventiva"

El Museo Arqueológico de Badajoz ha retirado "temporalmente" una serie de piezas de oro y plata de sus vitrinas como medida "preventiva" destinada a evitar que la totalidad de algunos de los conjuntos arqueológicos de metales nobles "más relevantes" de la provincia permanezca expuesta de forma simultánea.

De este modo, el objetivo es "garantizar la máxima seguridad" de una muestra representativa de estos conjuntos, mientras continúan las investigaciones sobre los robos cometidos en distintos museos de España y otros países, entre ellos del conocido como 'Tesoro de Villanueva' de este espacio museístico situado en el interior de la Alcazaba de Badajoz.

En concreto, las piezas retiradas "temporalmente" de las vitrinas del museo son dos arracadas de oro procedentes de Cancho Roano (Zalamea de la Serena), una placa trapezoidal de oro perteneciente al Tesoro de La Martela (Segura de León) y una pieza de plata del Tesoro de Castuera, según indica la Junta de Extremadura.

No obstante, el resto de las piezas originales de estos conjuntos arqueológicos continúan expuestas en sus correspondientes vitrinas, de manera que los visitantes pueden seguir contemplando una amplia representación de estos importantes hallazgos patrimoniales.

A tenor de los citados robos cometidos en distintos museos de España y otros países, las mismas fuentes han puesto el acento en que dado que todavía no se ha procedido a la detención de los grupos organizados presuntamente implicados en estos hechos, y "siguiendo las recomendaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", se considera conveniente actuar con la "máxima prudencia para reforzar la protección de estas piezas de especial valor patrimonial".

Paralelamente, el Arqueológico ha iniciado un proceso de actualización de la museografía de algunas vitrinas que, en determinados casos, llevaban años mostrando las mismas piezas. Esta actuación se desarrollará de forma progresiva y permitirá incorporar materiales conservados en los fondos del centro que poseen un "notable" interés científico e histórico.

Con ello, "se enriquecerá el discurso expositivo y se ofrecerá a la ciudadanía una visión más amplia de las diferentes etapas históricas representadas en el Museo Arqueológico", ha concluido la Junta, que recuerda la instalación de cámaras de seguridad.

DELEGADO Y ALCALDE

Preguntado por la decisión del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz de retirar de sus vitrinas algunas piezas de oro y plata tras el robo del conocido como 'Tesoro de Villanueva', el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha remarcado que "avances ninguno" en la investigación de este último hecho porque, además, no se cuenta con "datos, puesto que no había cámaras".

Tras las reuniones del Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional donde han participado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad además de comunidades autónomas para coordinar la seguridad tras los distintos robos registrados en museos españoles, se han hecho una serie de recomendaciones, "pero precisamente lo que no hay que publicar son las recomendaciones, por razones obvias", ha continuado el delegado, para quien aquellas que haga la Policía y la Guardia Civil a través de Patrimonio "no se publican, por razones obvias" y que "todo el mundo entiende".

El delegado del Gobierno ha hecho estas declaraciones tras participar en un acto en Badajoz en el que ha coincidido con el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, quien interpelado por los medios sobre la citada retirada de estas joyas ha expuesto que se trata de una cuestión que tiene que ver con la seguridad y que en este sentido tanto el director del museo como la Consejería "habrán tomado la decisión más prudente".

Lo "único" que espera el regidor es que, dado que se ha anunciado que todas esas medidas y nuevos elementos de seguridad se van a ir implementando en los próximos meses, "pronto" se pueda "recuperar la normalidad" y disfrutar de todo el fondo de ese museo que está, ha apuntado, a disposición de toda la provincia y de todos los visitantes.