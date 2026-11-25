El municipio cacereño de Valdencín celebra este sábado, 28 de noviembre, su II Encuentro de Intercambio de Saberes, que tendrá lugar en horario de 13,00 a 18,00 horas en sede de Gentinosina Social en la citada pedanía.

El programa incluye talleres, música en directo, exposiciones y comida compartida con el objetivo de que personas de distintas generaciones compartan oficios, tradiciones y recuerdos.

Por segundo año, Valdencín invita a sus vecinos y vecinas, así como otros y otras participantes de pueblos de la comarca del Valle del Alagón, que se acercarán a la pedanía para conocer su artesanía y sus productos locales y compartir la jornada con la gente del pueblo.

El programa contará con mesas de artesanía, un mural colaborativo, talleres participativos abiertos a los asistentes, degustaciones, música en directo y obsequios para quienes se acerquen a disfrutar de este encuentro rural.

La comida compartida será uno de los momentos centrales del encuentro. Cada persona puede llevar un plato o algo de comer para poner en la mesa común y compartir con los demás. "Será una oportunidad para probar distintas preparaciones y conversar entre vecinos y visitantes", asegura la organización en nota de prensa.

El II Encuentro Intercambio de Saberes forma parte del proyecto Valdencín en Red, organizado por Gentinosina Social y financiado por la Diputación de Cáceres en la convocatoria de Acción Social 2026.