'Mujeres por Almaraz' insta al Gobierno a que decida "ya" sobre la continuidad de la central nuclear

El colectivo 'Mujeres por Almaraz' ha instado al Gobierno a que decida "ya" sobre la continuidad de la central nuclear, tras la visita que han realizado este lunes medio centenar de mujeres, que han podido acceder a las instalaciones y seguir las explicaciones sobre su funcionamiento y los protocolos de seguridad, guiadas por el personal técnico de la planta.

Una de las portavoces de 'Mujeres por Almaraz', María Jesús Lapeira, ha recordado que se sigue a la espera del informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la prórroga hasta 2030 de la central, "que cumple con los criterios de garantía de suministro, seguridad nuclear y estabilidad de precios".

Por ello, han pedido al Gobierno "que no se demore en su decisión, rompa su silencio y acabe con la incertidumbre de miles de familias del Campo Arañuelo", ha subrayado.

Durante la visita, Lapeira ha explicado que "no hay motivo alguno para cerrar la central, una instalación de enorme importancia, que funciona perfectamente, con los mejores protocolos de seguridad, cumpliendo escrupulosamente con normativas muy estrictas". "No hay ningún motivo salvo decisiones tomadas muy lejos de aquí que no escuchan a los que seremos directamente afectados", ha subrayado.

Por su parte, Virginia Aizkorbe, también portavoz de 'Mujeres por Almaraz', ha defendido que "las mujeres extremeñas queremos que en nuestra tierra nuestros hijos, nuestras familias, nosotras mismas, podamos labrarnos un futuro con nuestro trabajo y nuestros valores y tradiciones".

"No necesitamos grandes promesas. Queremos empleo, queremos campo y también queremos industria. Queremos la continuidad de Almaraz porque cerrarla solo supondría perder empleo, riqueza y futuro. Por eso, las mujeres nos hemos movilizado para defender lo nuestro y a los nuestros", ha enfatizado.

Cabe recordar que la plataforma 'Mujeres por Almaraz' comenzó su andadura el año pasado y, desde entonces, ha hecho llegar sus reivindicaciones a través de distintas cartas dirigidas a la ministra para la Transición Energética y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, o a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

En ellas, solicitaban su apoyo y comprensión, "de mujer a mujer", para poder seguir viviendo en su tierra y para tener oportunidades de futuro para sus familias ligadas a la prórroga de la central.

Con motivo del Día de la Mujer, también viajaron hasta Madrid, donde mantuvieron una reunión con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ante la que visibilizaron la relación entre la continuidad de Almaraz y el empleo, la autonomía económica y las oportunidades reales para las mujeres del entorno rural.

Además, han realizado numerosos encuentros para impulsar el trabajo en red con las asociaciones de mujeres de la comarca, y recientemente 'Mujeres por Almaraz' se ha reunido con UGT Extremadura para pedir su ayuda en la defensa de los puestos de trabajo de los que dependen sus familias.

El colectivo 'Mujeres por Almaraz', nacido en el seno de la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al futuro', agrupa a seis asociaciones femeninas de la zona como son la Asociación de Amas de Casa Pórtico de Extremadura, la Asociación de Mujeres San Bernardo, la Asociación El Encuentro, la Asociación de Fibromialgia, Feafes Navalmoral de la Mata y la red Women in Nuclear-WiN.

Representa a casi 2.000 mujeres que reivindican que "la falta de oportunidades, el debilitamiento del tejido productivo y la salida constante de mujeres y de mujeres jóvenes del mundo rural deben estar en la agenda de prioridades", informan en nota de prensa.

Asimismo, recuerdan que el activismo femenino en torno a la energía nuclear a nivel global tiene una larga historia. Un ejemplo paradigmático, en el que está inspirada esta iniciativa, es el de Mothers for Nuclear, una asociación impulsada por dos madres que trabajan en la planta de energía nuclear de Diablo Canyon, en California.

Su objetivo es promover el diálogo sobre energía nuclear y contrarrestar la desinformación, destacando su papel crucial para la estabilidad energética y ambiental, especialmente en el contexto del cambio climático. Esta iniciativa se creó en 2016 y, entre otros gracias a sus movilizaciones, se ha conseguido alargar hasta 2045 la vida útil de la central.

En cuanto a la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' nació en enero de 2025 y cuenta con más de un centenar de entidades adheridas en torno a la defensa del futuro económico, social y medioambiental de Extremadura. El cierre de la central de Almaraz, el primero previsto dentro del plan de desmantelamiento del parque nuclear español, supondría la destrucción de unos 4.000 empleos directos e indirectos en la región, con el consiguiente despoblamiento de la ya España vaciada.

La plataforma recuerda que Almaraz cubre el 7% de la demanda de electricidad anual de nuestro país y abastece a 4 millones de hogares. "La energía que proporciona es limpia, estable y segura y evita la emisión a la atmósfera de 6 millones de toneladas de CO2 al año, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático", recoge la nota, que recuerda que esto es lo equivalente a 12 millones de vuelos de ida y vuelta entre Londres y Nueva York.