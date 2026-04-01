El Miteco concede 6,6 millones a 3 proyectos de Extremadura para impulsar la economía circular en el sector del plástico

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha concedido ayudas por un importe de 6,63 millones de euros para impulsar la economía circular en el sector del plástico a través de tres nuevos proyectos en Extremadura (todos ellos en Badajoz), según ha informado la Delegación del Gobierno.

Esta convocatoria de subvenciones, gestionada por la Fundación Biodiversidad, ha adjudicado un total de 6.631.197,19 euros en la región para iniciativas que buscan disminuir los impactos medioambientales de la producción y mejorar la gestión de los residuos plásticos.

Se trata en concreto de tres proyectos de la firma Extremadura Torrepet S.L. en Torremejía (Badajoz), con 3,86 millones para la mejora de las instalaciones existentes para incrementar y optimizar la obtención de material reciclado de alta calidad y reducir la contaminación por microplásticos.

También recibe 3,17 millones Extremadura Torrepet para la mejora de las instalaciones existentes para incrementar su eficacia en la recuperación de residuos plásticos susceptibles de ser reciclados 'Selepet' en Torremejía (Badajoz).

La misma firma recibe 198.815,18 euros para un proyecto de nuevo proceso para la determinación del reciclado químico de la fracción no reciclable en Torremejía.

Estas actuaciones forman parte de una estrategia nacional para abandonar la "insostenible economía lineal" y avanzar hacia parámetros de ecodiseño que eviten la liberación de microplásticos y fomenten la reutilización y el reciclaje de materiales.

La importancia de estas ayudas radica en el peso del sector de fabricación de plásticos en España que representa algo más del 17 por ciento del total de la industria química, según los datos aportados por el ministerio en la resolución de la convocatoria.